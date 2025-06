Vacinação contra gripe continua em Curitiba nesta semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A vacinação contra a gripe em Curitiba continua com aplicação em diferentes locais da cidade nesta semana. De acordo com a Prefeitura, até a última sexta-feira (13), mais de 150 mil doses foram aplicadas nessa estratégia.



Desde o final de maio, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde fizeram aplicação da vacina contra a gripe em mais de 50 locais. Os lugares variam de supermercados, igrejas, universidades, terminais de ônibus e outros pontos de grande circulação de pessoas.

“Com as baixas temperaturas que estamos enfrentando, a proteção da vacina contra a gripe é fundamental. Vamos ampliar ainda mais a imunização dos curitibanos, principalmente os mais vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas pré-existentes”, alerta a secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak.

Na quarta-feira (20), terá vacinação em frente à Associação Comercial do Paraná (ACP), no Calçadão da Rua XV de Novembro, esquina com Rua Presidente Faria, das 9h às 15h. Na quinta-feira (21), feriado de Corpus Christi, a vacinação estará disponível na Procissão de Corpus Christi: em frente à Fiep – Av. Cândido de Abreu, 200 – Centro Cívico – 9h às 19h.



Além disso, a imunização também está disponível nas 107 Unidades de Saúde, de segunda à sexta.

Confira aqui a programação dos próximos dias

Segunda-feira – 16/6

Unicesumar – Rua Itajubá, 673 – 8h30 às 12h (somente alunos e funcionários)

Sam’s Club – Av. Comendador Franco, 3449 – 14h às 17h.

Terça-feira – 17/6

Câmara de Vereadores – Rua Barão do Rio Branco, 720 – 9h às 13h (vereadores, funcionários e familiares).

Igreja Batista – Rua Bento Vieira, 1200. Batel – 9h às 15h (somente funcionários).

Faculdade Positivo – Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 (bloco amarelo) – 8h às 12h e 19h30 às 21h (somente alunos e funcionários).

Condor Xaxim – Rua Francisco Derosso, 3300 – 14h às 16h.

UniBrasil – Rua Konrad Adenauer, 995 – 8h às 21h (Somente alunos e funcionários).

Supermercado Condor – Rua Natal, 1155 – 14h às 17h.

Quarta-feira – 18/6

Moradias Parque Iguaçu – Rua Alexandre Glenski, 815 (salão de festas) – 14h às 16h.

Em frente à Associação Comercial do Paraná (ACP) – Calçadão da Rua XV de Novembro, esquina com Rua Presidente Faria – 9h às 15h.

Shopping Cidade – Av. Mal. Floriano Peixoto, 4984 – 17h às 20h.

Supermercado Jacomar – Rua Paulo Setúbal, 4430 – 13h às 16h.

Shopping Jockey Plaza – Rua Konrad Adenauer, 370 – 14h às 17h.

Supermercado Tissi Campo Comprido – Rua Eduardo Sprada, 5105 – 9h30 às 11h30 e 16h às 17h30.

Quinta-feira – 19/6

Vacinação na Procissão de Corpus Christi: em frente à Fiep – Av. Cândido de Abreu, 200 – Centro Cívico – 9h às 19h.

Sexta-feira – 20/6

Shopping Ventura – Rua Itacolomi, 292 – 12h às 16h.