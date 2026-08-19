Vacinação atrasada? Dia D de Multivacinação movimenta postos de Curitiba neste sábado

A Prefeitura de Curitiba promove neste sábado (22) o Dia D da Estratégia de Multivacinação. Ao todo, 20 unidades de saúde espalhadas pela cidade vão abrir as portas das 8h às 17h para avaliar e atualizar a carteira de vacinação de toda a família.

O foco principal da ação são crianças e adolescentes menores de 15 anos, principalmente aqueles com doses atrasadas ou esquema incompleto do Calendário Nacional de Vacinação. No entanto, adultos, gestantes e idosos também podem aproveitar a estrutura para conferir e colocar as vacinas em dia. Para ser atendido, basta levar a caderneta de vacinação e um documento oficial com foto ou CPF.

A mobilização faz parte da campanha do Ministério da Saúde, que segue até 1º de setembro em todo o país. O objetivo é aumentar a proteção contra doenças que podem ser evitadas com imunização e evitar que males como o sarampo e a poliomielite voltando a circular.

“A atualização da vacinação é uma das principais estratégias para prevenir doenças e proteger a saúde individual e coletiva. A manutenção de altas coberturas também contribui para reduzir o risco de reintrodução e circulação de doenças como sarampo e poliomielite”, destaca a secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak.

Atendimento das 8h às 17h, nas seguintes Unidades de Saúde:

Distrito Sanitário Boa Vista

US Bacacheri: Av. Erasto Gaertner, 797 – Bacacheri

US Bairro Alto: Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

Distrito Sanitário Bairro Novo

US Bairro Novo: Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado

US Sambaqui: Rua Roberto Dala Barba, 44 – Sítio Cercado

Distrito Sanitário Boqueirão

US Visitação: Rua Dr. Bley Zornig, 3.136 – Boqueirão

US Hauer: Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer

Distrito Sanitário Cajuru

US Uberaba de Cima: Rua Capitão Leônidas Marques, 1.392 – Uberaba

US Iracema: Rua Professor Nivaldo Braga, 1.571 – Capão da Imbuia

US São Domingos: Rua Ladislau Mikosz, 133 – Cajuru

Distrito Sanitário CIC

US Atenas: Rua Emilia Erichsen, 45 – Cidade Industrial

US Taiz Viviane Machado: Rua Gastão Natal Simone, 5 – Cidade Industrial

Distrito Sanitário Matriz

US Mãe Curitibana: Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

Distrito Sanitário Pinheirinho

US Sagrado Coração: Rua Antônio Claudino, 375 – Pinheirinho

US Vila Feliz: Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

Distrito Sanitário Portão

US Vila Guaíra: Rua São Paulo, 1.495 – Vila Guaíra

US Santa Amélia: Rua Berta Klemtz, 215 – Fazendinha

Distrito Sanitário Santa Felicidade

US Campina do Siqueira: Rua General Mário Tourinho, 1.684 – Campina do Siqueira

US São Braz: Rua Antônio Escorsin, 1.960 – São Braz

Distrito Sanitário Tatuquara

US Rio Bonito: Rua Fanny Bertoldi, 170 – Campo do Santana

US Pompeia: Rua João Batista Bettega Junior, 125 – Tatuquara