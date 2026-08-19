Vacinação atrasada? Dia D de Multivacinação movimenta postos de Curitiba neste sábado

A Prefeitura de Curitiba promove neste sábado (22) o Dia D da Estratégia de Multivacinação. Ao todo, 20 unidades de saúde espalhadas pela cidade vão abrir as portas das 8h às 17h para avaliar e atualizar a carteira de vacinação de toda a família.
O foco principal da ação são crianças e adolescentes menores de 15 anos, principalmente aqueles com doses atrasadas ou esquema incompleto do Calendário Nacional de Vacinação. No entanto, adultos, gestantes e idosos também podem aproveitar a estrutura para conferir e colocar as vacinas em dia. Para ser atendido, basta levar a caderneta de vacinação e um documento oficial com foto ou CPF.
A mobilização faz parte da campanha do Ministério da Saúde, que segue até 1º de setembro em todo o país. O objetivo é aumentar a proteção contra doenças que podem ser evitadas com imunização e evitar que males como o sarampo e a poliomielite voltando a circular.
“A atualização da vacinação é uma das principais estratégias para prevenir doenças e proteger a saúde individual e coletiva. A manutenção de altas coberturas também contribui para reduzir o risco de reintrodução e circulação de doenças como sarampo e poliomielite”, destaca a secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak.
Atendimento das 8h às 17h, nas seguintes Unidades de Saúde:
Distrito Sanitário Boa Vista
- US Bacacheri: Av. Erasto Gaertner, 797 – Bacacheri
- US Bairro Alto: Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto
Distrito Sanitário Bairro Novo
- US Bairro Novo: Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado
- US Sambaqui: Rua Roberto Dala Barba, 44 – Sítio Cercado
Distrito Sanitário Boqueirão
- US Visitação: Rua Dr. Bley Zornig, 3.136 – Boqueirão
- US Hauer: Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer
Distrito Sanitário Cajuru
- US Uberaba de Cima: Rua Capitão Leônidas Marques, 1.392 – Uberaba
- US Iracema: Rua Professor Nivaldo Braga, 1.571 – Capão da Imbuia
- US São Domingos: Rua Ladislau Mikosz, 133 – Cajuru
Distrito Sanitário CIC
- US Atenas: Rua Emilia Erichsen, 45 – Cidade Industrial
- US Taiz Viviane Machado: Rua Gastão Natal Simone, 5 – Cidade Industrial
Distrito Sanitário Matriz
- US Mãe Curitibana: Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco
Distrito Sanitário Pinheirinho
- US Sagrado Coração: Rua Antônio Claudino, 375 – Pinheirinho
- US Vila Feliz: Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo
Distrito Sanitário Portão
- US Vila Guaíra: Rua São Paulo, 1.495 – Vila Guaíra
- US Santa Amélia: Rua Berta Klemtz, 215 – Fazendinha
Distrito Sanitário Santa Felicidade
- US Campina do Siqueira: Rua General Mário Tourinho, 1.684 – Campina do Siqueira
- US São Braz: Rua Antônio Escorsin, 1.960 – São Braz
Distrito Sanitário Tatuquara
- US Rio Bonito: Rua Fanny Bertoldi, 170 – Campo do Santana
- US Pompeia: Rua João Batista Bettega Junior, 125 – Tatuquara