Final feliz para a vaca que na tarde de segunda-feira (27), invadiu uma farmácia da Rua Abel Scuissiato, no bairro Atuba, em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba. O animal foi adotado pelos proprietários da rede de farmácias e foi levada para uma chácara.

A vaca ganhou um novo lar e resta agora escolher um nome para ela. Por isso, a empresa lançou uma enquete em sua página no Facebook e qualquer pessoa pode participar, sugerindo nomes para a vaca, que se tornou a mascote da farmácia.

As sugestões de nomes para a vaca não param de aparecer. Entre as opções estão Mimosa, Meluni, Jeitosa, Preciosa e muito mais. Um nome inusitado é ‘Vacacêutica’, indicado por uma seguidora da página da farmácia. De acordo com a farmácia, os nomes sugeridos serão contabilizados e o que receber o maior número de votos, será o escolhido para a mascote.

Invasão animal

Funcionários e clientes da farmácia levaram um verdadeiro susto quando a vaca invadiu o estabelecimento comercial por volta das 16h12 de ontem (27). Segundo relatos da empresa, a vaca estava machucada e bastante assustada e, por isso, todos acharam melhor deixar o interior da loja. No local, a vaca causou transtornos, derrubando prateleiras e produtos. Lembre como foi clicando aqui.

Ninguém sabe como a vaca chegou até a farmácia, visto que a loja fica em uma rua bastante movimentada da região e a sua presença poderia causar um acidente. Acreditava-se, a princípio, que a vaca teria caído da caçamba de um caminhão e buscado abrigo na farmácia. A teoria, no entanto, não foi confirmada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ao caso, mas antes mesmo da chegada do resgate, a vaca deixou a farmácia e seguiu para um córrego da região. Depois de horas de trabalho, bombeiros e voluntários conseguiram retirar a vaca da água e a encaminharam para receber cuidados veterinários.