Vestido com uma máscara do personagem Jason, do filme de terror Sexta-feira 13, um rapaz de 20 anos e mais duas mulheres, de 18 e 22 anos, tentaram roubar uma loja de eletrônicos no Centro de Curitiba na madrugada desta sexta-feira (20). O crime, no entanto, não compensou pois os três foram presos pela Guarda Municipal.

A homenagem ao personagem de terror aconteceu com atraso, pois a Sexta-feira 13 aconteceu na semana passada. A escolha infeliz do jovem, que escolheu vestir a máscara, acabou auxiliando o trabalho da Guarda Municipal, que horas depois encontrou os suspeitos.

O alarme foi acionado assim que o grupo tentou forçar a entrada da loja, os suspeitos fugiram. Câmeras de segurança flagraram a ação dos suspeitos e o dono da loja acionou a Guarda Municipal. As imagens do circuito interno foram repassadas para a guarda, que conseguiu localizar o grupo.

De acordo com informações do empresário, os suspeitos estavam usando roupas que ele identificou como as mesmas dos suspeitos de um outro furto ocorrido no mesmo local, no fim de semana passado. Na ocasião, R$ 30 mil em mercadorias foram levados. O quarto participante que aparece nas imagens não foi localizado.

Os três detidos foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil para responder sobre o crime.