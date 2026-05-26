UPAs de Curitiba passam a emitir atestado pelo aplicativo Saúde Já

Desde segunda-feira (25/5), pacientes atendidos nas nove Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Curitiba recebem automaticamente o atestado de comparecimento pelo aplicativo Saúde Já Curitiba. A funcionalidade está disponível para usuários com cadastro definitivo no SUS Curitiba e acesso pelo e-Cidadão, sendo necessário atualizar o app nas lojas Play Store ou App Store.

O atestado de comparecimento comprova o período em que a pessoa permaneceu em atendimento na unidade, diferente do atestado médico, que só pode ser emitido pelo profissional segundo critérios técnicos do Conselho Federal de Medicina.

O documento detalha dados pessoais do paciente, data e horário de permanência na unidade, além de conter um QR Code para validação de autenticidade. As informações são da Prefeitura de Curitiba.

Após atualizar o aplicativo, o documento fica disponível na aba Serviços, em documentos, onde ficam armazenadas todas as declarações emitidas a partir de um atendimento na UPA. Pacientes que não aguardarem o atendimento médico ou abandonarem o tratamento antes da alta não receberão o documento automático.

O atestado pode ser apresentado em escola ou trabalho para abonar o período de ausência para busca de tratamento de saúde. Se necessário, a pessoa pode compartilhar o documento por aplicativo de mensagem ou e-mail direto do app Saúde Já.