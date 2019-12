A Universidade Positivo, o Teatro Positivo e o Centro de Exposições ExpoUnimed foram vendidos por R$ 500 milhões para a Cruzeiro do Sul Educacional, quinto maior grupo de ensino do país. Estabelecida em Curitiba há cerca de 30 anos, a instituição possui vários campi (são oito, no total), incluindo uma gigantesca estrutura no bairro Campo Comprido, onde também fica o Teatro Positivo e o ExpoUnimed.

Atualmente, a Universidade Positivo possui 1.650 colaboradores e 33 mil alunos, sendo que 23 mil deles na modalidade presencial. A UP possui 62 cursos de graduação, além de dezenas de pós-graduações e MBAs.

De acordo com o presidente da Positivo Educacional, Lucas Guimarães, com este movimento, o Grupo Positivo encerra a reorganização do seu portfólio de atuação, iniciada meses atrás com a venda de seu sistema de ensino. “Com este acordo, encerramos um relevante movimento de redefinição do nosso portfólio, que ocorre com o objetivo de priorizar foco e investimentos nas nossas demais áreas de atuação, especialmente nas nossas frentes de Ensino Básico”.

Teatro Positivo está no “pacote” da venda.

No mês passado o Grupo Positivo anunciou a compra de algumas unidades da Rede Expoente de ensino, ampliando sua atuação no Ensino Médio. “Poderemos concentrar mais esforços em realizar novas aquisições e investir na qualidade de nossa rede de escolas”, explicou Guimarães. A rede Cruzeiro do Sul tem unidades em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraíba e Distrito Federal. Agora serão 350 mil alunos e 9,1 mil colaboradores e 17 instituições.

“Esta potencial aquisição é resultado do sucesso da Cruzeiro do Sul Educacional em um dos processos mais competitivos e disputados dos últimos anos no setor, no qual o posicionamento de qualidade que priorizamos em nossa atuação foi determinante para o fechamento do negócio”, afirma Fábio Ferreira Figueiredo, Diretor de Planejamento da Cruzeiro do Sul Educacional.

De acordo com as avaliações do MEC (Enade e Conceito Preliminar de Curso – CPC), diversos cursos da UP são destaques no país como Direito, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Jornalismo, entre outros.