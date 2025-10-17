Unimed Curitiba inaugura nova unidade no Shopping Mueller

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Mais uma unidade da Unimed Curitiba acaba de abrir as portas para facilitar a vida de quem precisa resolver questões relacionadas ao plano de saúde de forma prática. A maior operadora de planos de saúde do Paraná inaugurou nesta quinta-feira (16/10) um espaço completo no Shopping Mueller, localizado no piso L1.

O que você encontra por lá? Atendimento para clientes, venda e renovação de planos, deliberação de procedimentos e exames eletivos, além da resolução de dúvidas. E tem mais: o local também oferece os serviços da Unimed Laboratório, que acabou de completar 10 anos em setembro, atendendo cerca de 60 mil pessoas mensalmente em unidades espalhadas por Curitiba e região metropolitana.

“O objetivo é facilitar o acesso de nossos clientes aos serviços da cooperativa e de outras Unimeds que fazem uso do plano de saúde em nossa área de abrangência com a excelência característica da marca e o Jeito de Cuidar Unimed. Também queremos proporcionar aos pacientes da Unimed Laboratório a melhor experiência e com essa nova unidade, em um local tão estratégico, oferecemos comodidade aos que estiverem passeando pelo shopping, que agora passam a contar com um ecossistema ainda mais abrangente”, celebra Rached Hajar Traya, diretor-presidente da Unimed Curitiba.

Este é o quarto espaço da cooperativa dentro de shoppings da cidade. Além do Mueller, você encontra a Unimed Curitiba no Palladium e no Shopping São José. A cooperativa também mantém o Espaço Saúde no Centro Médico do ParkShoppingBarigüi – um lugar super bacana que oferece aulas gratuitas de diferentes modalidades para quem quer se exercitar e mudar hábitos em favor da saúde e do bem-estar.

Quer conhecer todas as unidades da Unimed Curitiba? Acesse: https://www.unimedcuritiba.com.br/nossas-unidades