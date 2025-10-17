The Hardest Run 2025 reúne 16 mil e muda trânsito no Centro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A The Hardest Run 2025 promete transformar o Centro Cívico de Curitiba neste domingo (19/10), reunindo aproximadamente 16 mil participantes em uma prova que vai muito além da superação física. A concentração acontece na Praça Nossa Senhora de Salete, na Avenida Cândido de Abreu, com largada prevista para às 7h.

E olha, não é à toa que o evento carrega esse nome tão sugestivo – “a corrida mais difícil”. A prova simboliza a união de pessoas por uma causa que realmente importa: salvar vidas. Todo o valor arrecadado será destinado ao Hospital Erastinho, referência no tratamento oncológico infantil.

Em 2025, a meta é ambiciosa: arrecadar R$ 2,5 milhões para ampliar o Espaço da Família e criar uma área de cuidados paliativos pediátricos. Em edições anteriores, a corrida já apoiou campanhas de doação de sangue e medula óssea, além de contribuir para a ampliação do centro cirúrgico do hospital.

A corrida vai mexer com o trânsito da região. Agentes da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) e monitores estarão a postos para garantir a organização e segurança dos participantes durante todo o percurso, que deve se encerrar por volta das 9 horas.

Para quem vai participar, há duas opções de trajeto: 5 km ou 10 km, percorrendo importantes vias da região central. Durante o evento, haverá bloqueios compartilhados entre atletas e veículos, com interdição total apenas no entorno da Praça Nossa Senhora de Salete.

Vai de carro? Então anota essa dica: a Setran recomenda que motoristas evitem a região do Centro Cívico e arredores durante a realização da prova. O fluxo estará intenso e haverá bloqueios temporários nas vias.

E quem depende do transporte coletivo também precisa ficar ligado: 27 linhas de ônibus terão desvios das 5h às 12h para a realização do evento.

Confira os percursos completos:

Percurso de 5 km:

R. Ernâni Santiago de Oliveira

Av. Cândido de Abreu

R. Barão de Antonina

Av. Cândido de Abreu

R. Mateus Leme

R. Sen. Xavier da Silva

R. Celeste Santi

R. Euclides Bandeira

R. Vieira dos Santos

R. Francisco Scremin

R. Cel. Brasilino Moura

R. Eurípedes Garcez do Nascimento

R. Afonso Celso

R. Mal. Hermes

Praça Rio Iguaçu / R. Prefeito Rosaldo Gomes Mello Leitão

R. Prof. Benedito Nicolau dos Santos

Percurso de 10 km:

R. Ernâni Santiago de Oliveira

Av. Cândido de Abreu

R. Barão de Antonina

R. Mateus Leme

R. Sen. Xavier da Silva

R. Celeste Santi

R. Euclides Bandeira

R. Vieira dos Santos

R. Francisco Scremin

R. Pedro Rigotto

R. Cel. Brasilino Moura

R. Mateus Leme

R. Vitório Foggiato

R. Mateus Leme

R. José Kormann

R. José Nicolletti

R. Cap. Manoel Pacheco da Costa

R. Plácido Prevedello

R. Casimiro José Marquês de Abreu

R. Lívio Moreira

R. Gregório de Matos

R. Amilton Dalledone

R. Cecília Meireles

R. Lívio Moreira

R. Dr. Nelson de Souza Pinto

R. Gregório de Matos

R. Henrique Coelho Neto

R. Casimiro José Marquês de Abreu

R. Cel. Brasilino Moura

Largo Erasmo de Rotterdam / R. Eurípedes Garcez do Nascimento

R. Ricardo Lemos

R. Mal. Hermes

Praça Rio Iguaçu / R. Prefeito Rosaldo Gomes Mello Leitão

R. Prof. Benedito Nicolau dos Santos