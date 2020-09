Em breve, os agentes de trânsito de Curitiba passarão a usar um novo modelo de uniforme, de acordo com padrão estabelecido pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT). A compra das roupas e acessórios já foi realizada e a Superintendência de Trânsito (Setran) aguarda apenas a chegada do material para entregar aos servidores da categoria.

Além de definir a identidade visual do traje, a SMDT estabeleceu deveres e proibições quanto à utilização das peças. Segundo o regulamento, o uniforme é destinado para uso exclusivo em serviço e também exclusivamente por agentes de trânsito. É dever do servidor zelar pela limpeza e conservação das roupas e comunicar furto, roubo ou extravio do traje, peças ou assessórios por meio de relatório com respectivo boletim de ocorrência.

Os agentes de trânsito não podem alterar a composição e características dos uniformes, suprimindo ou adicionando peças que não estejam previstas no regulamento. Também estão proibidos de utilizá-los em atividades “estranhas às atribuições da municipalidade” e em períodos de folga, férias e licenças, exceto quando autorizado pelo diretor do Departamento de Fiscalização. A cessão ou doação de peças para pessoas que não façam parte do quadro também é vedada.

Segundo a secretaria, a nova identidade visual foi criada para que os agentes sejam mais facilmente identificáveis pelo cidadão. A reformulação gráfica inclui também os veículos utilizadas pela Setran.

Confira a mudança de padrão, do antigo para o novo uniforme:

Conjunto operacional do agente municipal de trânsito

Conjunto operacional do agente municipal de trânsito – motociclista

