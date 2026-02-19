Unidade de Saúde no CIC é é furtada pela segunda vez em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Augusta, no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC), foi alvo de furto na madrugada desta quinta-feira (19/2). O posto, que fica a 2,5 quilômetros do 1º Comando do 23º Batalhão da Polícia Militar, está aberto para atendimento à população, mas funciona sem energia elétrica.

Segundo informações divulgadas no telejornal Bom Dia Paraná, da RPC TV, os criminosos acessaram o prédio pelo telhado e retiraram cabos de energia elétrica. Esta é a segunda ocorrência registrada na unidade apenas neste ano.

Em janeiro, durante o recesso de Ano Novo, o posto já havia sido invadido. Na ocasião, além da fiação elétrica, também foram levados equipamentos eletrônicos utilizados no atendimento aos pacientes. Outro caso curioso que aconteceu na unidade foi a invasão de um animal silvestre que agitou a UBS.

A UBS passou por reformas recentes. Em 2023, a unidade recebeu investimento de R$ 800 mil do Tesouro Municipal. As melhorias incluíram adequações na infraestrutura, revitalização de consultórios, salas de odontologia e fachada.

Apesar da interrupção no fornecimento de energia, a equipe segue realizando avaliações médicas e distribuindo medicamentos na farmácia. Os remédios que exigem refrigeração, como insulinas, foram transferidos para outra unidade de saúde da região para evitar perdas.

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, os reparos já foram solicitados. A previsão é que um eletricista atue ainda pela manhã para restabelecer o fornecimento de energia e normalizar o funcionamento da UBS.

