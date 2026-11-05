Unidade de Saúde importante fecha para reformas em Curitiba

A Unidade de Saúde (US) Vila Clarice, localizada na Rua Eloy de Assis Fabris, 634, no bairro Novo Mundo, em Curitiba, fecha para reforma a partir desta quinta-feira (5/11). A previsão é de que os trabalhos durem sete meses. Durante o período de obras, os usuários serão atendidos em outras duas unidades da rede municipal.

Para a US Fanny Lindóia (Rua Conde dos Arcos, 295 – Lindóia) serão direcionados os atendimentos gerais, com exceção de gestantes e crianças. Já a US Vila Feliz (Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo) ficará responsável pelo atendimento exclusivo de gestantes e crianças.

De acordo com a administração municipal, os pacientes com agendamentos foram orientados nos últimos dias, e os usuários cadastrados receberam mensagens de aviso por meio do aplicativo Saúde Já Curitiba.

O investimento total na reforma é de R$ 1.228.983,32. Desse montante, R$ 1.167.534,15 são provenientes da Secretaria de Estado da Saúde, e R$ 61.449,17 correspondem a recursos do Tesouro Municipal. A coordenação dos trabalhos é da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

“Sabemos que as obras podem exigir adaptações na rotina, mas são intervenções importantes para garantir espaços cada vez melhores para a população e para os profissionais”, afirma a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Tatiane Filipak.

Serviços previstos na obra

A intervenção na US Vila Clarice contempla a substituição de calhas, rufos, condutores, fiação elétrica, forros, portas de madeira, caixilhos e revestimento cerâmico. O projeto prevê também a troca da cobertura por uma estrutura metálica termoacústica e a substituição do piso e rodapé por granitina.

O cronograma inclui a construção de um balcão de recepção, de um banheiro público acessível, de um abrigo de resíduos e de um consultório com banheiro acessível. Haverá adequação da área destinada aos funcionários e do layout interno dos consultórios, além de pintura interna e externa, demolição do muro palito com instalação de gradil metálico, execução de rampas de acessibilidade, instalação de guichê para atendimento no dispensário de medicamentos e de ar-condicionado na sala de vacina.

Por fim, o projeto abrange a adequação de pontos elétricos e hidráulicos e a manutenção das redes de água fria, de esgoto sanitário e de águas pluviais.

Serviço: Redirecionamento de Atendimentos

Unidade fechada: US Vila Clarice (Rua Eloy de Assis Fabris, 634 – Novo Mundo)

US Vila Clarice (Rua Eloy de Assis Fabris, 634 – Novo Mundo) Atendimentos gerais (exceto gestantes e crianças): US Fanny Lindóia (Rua Conde dos Arcos, 295 – Lindóia)

US Fanny Lindóia (Rua Conde dos Arcos, 295 – Lindóia) Atendimento de gestantes e crianças: US Vila Feliz (Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo)

US Vila Feliz (Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo) Aviso aos pacientes: Orientação prévia realizada e envio de mensagem pelo aplicativo Saúde Já Curitiba.