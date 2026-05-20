Unidade de Saúde de Curitiba fecha nesta quinta para reorganização após obras

A Unidade de Saúde Capanema, localizada na Rua Manoel Martins de Abreu, 830, no Prado Velho, em Curitiba, estará fechada nesta quinta-feira (21/5) para reorganização do espaço físico após o término das obras de reforma e ampliação iniciadas em julho de 2025.

Os usuários cadastrados na unidade que precisarem de atendimento durante o dia podem procurar a Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho, na Rua 24 de Maio, 807. A partir de sexta-feira (22/5), o expediente retorna ao horário normal, de segunda a sexta, das 7h às 17h.

Durante o período de obras, a unidade permaneceu parcialmente aberta e a população foi atendida em espaços alternativos. De acordo com a prefeitura, a pausa é necessária para reorganização dos espaços internos, limpeza e adequação do ambiente.

Entre os serviços executados na reforma estão a troca do telhado, que utilizava telhas de fibrocimento e foram substituídas por telhas metálicas, pintura interna e externa, revisão das esquadrias metálicas, substituição de toda rede elétrica e adequação da rede pluvial e de esgoto. Foi ampliado o número de consultórios, passando de seis para oito salas, e implantados consultórios de ginecologia com instalação sanitária acessível.

Com a ampliação, a unidade passou de 362,42 m² para 462,77 m² de área útil total.