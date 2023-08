Uma das gráficas mais tradicionais de Curitiba completa 40 anos

Fundada em 9 de agosto de 1983, a Tecnicópias – empresa que realiza serviços de cópias e impressões – completa 40 anos nesta quarta-feira (09). Uma das gráficas mais tradicionais de Curitiba, a empresa continua na Rua Nunes Machado 304, no Centro da capital.

Com o conceito de gráfica express e atendimento em sistema online, uma das marcas da Tecnicópias é a agilidade na confecção e a rápida entrega. Além disso, mesmo com a evolução da tecnologia e mudança de alguns serviços, a copiadora sempre teve como foco criar uma relação de confiança com os clientes.

Durante os 40 anos de existência, a empresa precisou fazer diversas atualizações para se manter forte no mercado. Para o diretor da Tecnicópias, Luiz Gonzaga Dionysio, investir na tecnologia é fundamental para continuar fornecendo um serviço de qualidade.

“A gente sempre foca e adquire equipamentos conforme vão sendo lançados. No nosso ramo todos os anos tem novidade, então precisamos estar sempre investindo. Temos máquinas bem modernas”, conta o diretor.

Ao longo da trajetória, o negócio já passou por dificuldades, mas como diz Dionysio, a “vontade de manter a empresa” o auxiliou a se reerguer e continuar no ramo, construindo uma das melhores estruturas de gráfica rápida da região de Curitiba. “Já teve uma época que a gente quase faliu, mas batalhamos e levantamos [a empresa] de novo e estamos firmes”, relembra.

A Tecnicópias realiza diversos serviços, como: adesivos, cadernos, calendários, cardápios, catálogos, convites, crachás, envelopes, fichários, revistas, livros e plotagem.

E para o futuro, Dionysio garante que o planejamento da Tecnicópias segue sendo o mesmo: continuar investindo em equipamentos modernos, sempre construir relacionamentos valiosos com os clientes e entregar um serviço de qualidade.

