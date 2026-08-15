Um passeio por Campo Largo além das vitrines de porcelanas

Recém reconhecida oficialmente como Capital Nacional da Louça, Campo Largo vive um momento especial. Quem embarca em um ônibus saindo de Curitiba descobre rapidamente que a cidade vai muito além da porcelana que a tornou conhecida em todo o país.

A cerca de 30 quilômetros da capital, o município de aproximadamente 143 mil habitantes reúne tradição industrial, áreas verdes, patrimônio histórico, gastronomia, comércio e um calendário de festas populares que movimenta moradores e visitantes durante praticamente todo o ano.

Para quem chega sem carro, há uma facilidade pouco comum: toda a rede do transporte coletivo urbano converge para um único terminal. A partir dali, praticamente todos os principais atrativos turísticos podem ser alcançados em linhas regulares de ônibus, transformando a visita em um roteiro simples e econômico.

A louça continua sendo o cartão-postal. O reconhecimento federal sancionado em julho deste ano consolidou uma identidade construída ao longo de décadas por fábricas, artesãos e empresas do setor cerâmico. Campo Largo é hoje o principal polo brasileiro de louças profissionais utilizadas em hotéis, bares e restaurantes, além de manter uma forte presença nas exportações.

Mas reduzir Campo Largo à porcelana seria injusto. O município também se destaca pela força da indústria, do agronegócio e do comércio, figurando entre as economias mais relevantes da Região Metropolitana de Curitiba e mantendo uma diversificada atividade produtiva.

Um roteiro que cabe em um dia

O passeio pode começar pelo Centro Histórico, onde está a Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade. Ao redor da praça central estão construções tradicionais, cafés, comércio e o ritmo cotidiano da cidade.

Como chegar: Linha 100 — saídas a cada 30 minutos nos horários de pico e a cada 1 hora nos demais períodos.

Poucos metros adiante fica o Museu Histórico de Campo Largo, instalado em um prédio histórico que preserva objetos, fotografias e documentos que ajudam a contar a formação do município, a imigração e a tradição ceramista.

Foto: Divulgação / Caroline Paulart

Como chegar: Linhas 100, 101, 103, 104, 106, 108 e 116.

Na mesma região está a Casa da Cultura Dr. José Antonio Puppi, espaço dedicado a exposições, atividades culturais e manifestações artísticas locais.

Como chegar: Linha 100.

Para quem prefere áreas verdes, o Parque Newton Puppi reúne pistas para caminhada, espaços de lazer e costuma receber os principais eventos públicos da cidade.

Como chegar: Linhas 100 e 102.

Outro espaço bastante frequentado é o Parque da Lagoa, indicado para caminhadas, descanso e atividades ao ar livre.

Como chegar: Linha 120.

Já o Parque Ecológico Ouro Fino oferece um contato mais próximo com a natureza, em uma região cercada por vegetação e trilhas, ideal para quem busca um passeio mais tranquilo.

Ouro Fino. Foto: WBC Comunicação

Como chegar: Linha 107.

Quem prefere compras encontra no City Center Outlet Premium lojas de diferentes segmentos e praça de alimentação. O espaço também passou a receber eventos ligados à principal vocação da cidade, como a tradicional Feira da Louça.

Como chegar: Linha 109.

Atenção – o horário de saída das linhas de ônibus depende dos dias da semana.

Um calendário que movimenta a cidade

Além dos atrativos permanentes, Campo Largo também recebe eventos que ajudam a mostrar diferentes facetas do município.

A programação anual inclui a Festa de Aniversário da Cidade, realizada no Parque Newton Puppi no mês de fevereiro; a Festa do Agricultor, no mês de agosto, que celebra a produção rural e reúne gastronomia, exposições e atrações culturais; a Festa da Primavera; a tradicional Feira da Louça, prevista para outubro no City Center Outlet e a programação de Natal, concentrada na praça em frente ao Museu Histórico.

Cada evento revela um aspecto diferente da cidade: da força da agricultura familiar ao patrimônio industrial, passando pela produção artesanal, cultura e convivência comunitária.

Para quem sempre enxergou Campo Largo apenas pela janela da BR-277, basta uma viagem de ônibus para perceber que a cidade oferece muito mais do que vitrines de porcelana. A Capital Nacional da Louça continua orgulhosa de sua principal tradição, mas hoje também convida o visitante a descobrir parques, história, gastronomia e um cotidiano que faz dela um dos municípios mais dinâmicos da Região Metropolitana de Curitiba.