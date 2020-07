“Um dia frio e um dia triste pra nós. Hoje o anúncio não é nada agradável. Hoje nós estamos colhendo os frutos de 15 dias passados, que mostram que a nossa mudança da bandeira para laranja, no nosso painel de bandeiras, confirma aquilo que a gente mais temia, o aumento absurdo de casos e de óbitos. Um dia triste pra Curitiba”, foi com estas frases e com o semblante pesado que a secretária municipal de saúde, Márcia Huçulak anunciou nesta quinta-feira (2) o triste recorde de 15 mortes por covid-19, confirmadas nas últimas 24 horas em Curitiba.

Além das novas mortes, mais 434 novos casos de novo coronavírus foram divulgados na atualização do boletim epidemiológico municipal. Com os novos dados, Curitiba chega a 167 óbitos e 5.957 pessoas infectadas com o vírus Sars-CoV-2, desde o início da pandemia. Ainda de acordo com o boletim, 2.909 pessoas estão recuperadas e 522 casos suspeitos ainda são investigados pelas autoridades de saúde.

15 vítimas

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as novas vítimas, que perderam a vida para a doença, são nove homens e seis mulheres, que tinham idades entre 46 a 92 anos. 14 delas estavam internadas e possuíam doença cardiovascular e cinco também eram diabéticas, além possuírem outras doenças crônicas e a idade avançada como fator de risco para complicações pela covid-19. Mas uma destas pessoas, uma mulher de 46 anos, não tinha nenhuma doença associada e faleceu após passar vários dias hospitalizada em estado grave.

Ainda que os óbitos tenham sido confirmados nesta quinta-feira, conforme a SMS, as mortes das vítimas ocorreram em diferentes datas: 10 pessoas faleceram nas últimas 24 horas, duas morreram na terça (30) e duas no último sábado (27). Uma das mortes, que ocorreu no dia 22 de junho após um infarto, e que estava em investigação, foi confirmada agora, com a chegada dos resultados dos exames laboratoriais. Na cidade, outros cinco óbitos são investigados.

Nos hospitais

Curitiba tem hoje 386 pacientes com diagnóstico de covid-19 internados em hospitais públicos e particulares. Dentre eles, 127 ocupam leitos de unidades de terapia intensiva (UTI).

A taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para covid-19 na rede SUS em de Curitiba é de 81% nesta quinta-feira. Ao todo, a capital conta hoje com 550 leitos exclusivos na rede pública para pacientes com o novo coronavírus ou que apresentam sintomas suspeitos da doença – são 248 leitos de UTI e 302 em enfermarias.

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ Acompanhe ao vivo o boletim de informações sobre o coronavírus com a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e a médica infectologista Marion Burger. Tradução em Libras por Lidiane Santos. Posted by Prefeitura de Curitiba on Thursday, July 2, 2020

