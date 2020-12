O último fim de semana de 2020 em Curitiba e no litoral vai ter sol e com temperaturas passando de 25°C. Para o domingo (27), não está descartada uma chuva rápida, mas com pouca intensidade.

publicidade

+Leia mais! IPVA 2021 no Paraná poderá ser parcelado em até 5 vezes; confira calendário de pagamento

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sábado (26) vai ter sol entre nuvens em Curitiba. À noite, o vento vai aumentar e vai proporcionar uma sensação mais fria. A intensidade dos ventos pode chegar a 32km/h. Já o domingo, a chuva vai chegar de maneira tímida e nada muito consistente.

A dica da Tribuna do Paraná para este fim de semana é para os fãs das séries norte-americana Friends, Um Maluco do Pedaço e Gossip Girl. Os seriados estarão deixando a Netflix a partir do dia 1º de janeiro.

No litoral, o tempo vai estar mais instável. No sábado e domingo, o Sol vai estar entre nuvens e a chuva vai se fazer presente em vários momentos do dia. A intensidade vai ser maior no domingo e pode atingir 39.7 mm. A máxima para o fim de semana será de 26°C.

publicidade

Já nas outras regiões do Paraná, temperaturas altas acima de 30°C. Em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, calor de verão na terra das Cataratas. A máxima chega a 33°C e devido a umidade, a chuva aparece no domingo.