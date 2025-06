Último fim de semana do mês tem 55 festas juninas nas escolas e nos CMEIs

Chegou a hora de vestir a camisa xadrez novamente e aproveitar as últimas festas juninas promovidas neste mês pelas escolas municipais e pelos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da Prefeitura de Curitiba. Neste sábado (28/6), unidades das dez regionais da cidade promovem “arraiás” com comidas típicas, brincadeiras, danças e muita diversão.

A programação tem atividades pela manhã e à tarde. As festas reúnem estudantes, professores e funcionários das unidades, além de familiares e comunidade externa. O mês foi repleto de festas, com mais de 170 eventos realizados nas instituições municipais de ensino.

Festas julinas nas Ruas da Cidadania

Mas ainda não é hora de apagar a fogueira. Algumas Ruas da Cidadania, além de escolas e CMEIs, terão programação para o mês de julho. Na sexta-feira (4/7), é aniversário de 29 anos da Rua da Cidadania Fazendinha, que vai misturar a comemoração com uma festa julina. Já no primeiro sábado do mês (5/7), a Rua da Cidadania Bairro Novo contará com danças, jogos, brincadeiras, brinquedos infláveis e muita música.

Festas em escolas e CMEIs neste sábado (28/6)

Regional Bairro Novo

Das 10h às 14h – CMEI Xapinhal II (R. Cafeara, 420 – Sítio Cercado)

Das 12h às 17h – Escola Municipal Paulo Freire (R. Olívio Domingos Leonardi, 162 – Sítio Cercado) e CMEI Vila Vitória (R. Carlos Roberto Ferreira, 160 – Sítio Cercado)

Das 12h às 18h – Escola Municipal Professora Maria Neide Gabardo Betiatto (R. Antonio Augusto de Brito, 230 – Umbará)

Das 13h às 17h – Escolas municipais Professora Carmen Salomão Teixeira (R. Pedrina Accordes Costa, 124 – Ganchinho) e Professora Nathália de Conto Costa (R. Eduardo Pinto da Rocha, 6.300 – Umbará) e CMEI Rio Negro (R. Me. Emília Riquelme, 871 – Sítio Cercado)

Regional Boa Vista

Das 8h às 12h – Escola Municipal Professor Romário Martins (R. David Bodziak, 828 – Cachoeira) e CMEI Atuba (R. Rio Jari, 445 – Bairro Alto)

Das 9h às 12h – CMEI Maria Antônia Schuartz (R. José de Oliveira Franco, 2.810 – Bairro Alto) e Escola Municipal Theodoro de Bona (Estrada das Olarias, 1.081 – Santa Cândida)

A partir das 13h – Escolas municipais Bela Vista do Paraíso (R. Antônio Antoniacomi, 13 – Santa Cândida) e Professor Metry Bacila (R. Thereza Lopes Skroski, 41 – Santa Cândida)

Regional Boqueirão

A partir das 13h – CMEIs Pantanal (R. Maria Marques de Camargo, 240 – Alto Boqueirão) e São José Operário (R. Luiz Carlos Canesso, 101 – Alto Boqueirão) e escolas municipais David Carneiro (R. João Batista Zagonel Passos, 1.197 – Xaxim), Helena Antipoff (R. Joaquim Cardoso da Silveira, 185 – Boqueirão) e Nivaldo Braga (R. Prof. João Soares Barcelos, 3.400 – Boqueirão).

Regional Cajuru

Das 8h às 12h – CMEIs Vila Lorena (R. Graciette Salmon, 271 – Uberaba), Corina Ferraz (R. Tadeu Cararo, 330 – Uberaba), Uberaba (R. Cap. Leônidas Marques, 2.171 – Uberaba), Solitude (R. Isaías Ferreira da Silva, 205 – Cajuru), Moradias do Iguaçu (R. Luiz Visinoni, 907 – Cajuru), Vó Nazareth (R. Fortaleza, 1.932 – Cajuru) e Ana Proveller (R. Cabo Cornélio de Souza Martins, 51 – Uberaba).

Das 8h às 17h – Escola Municipal Omar Sabbag (R. Pedro Bocchino 140 – Cajuru)

Das 10h às 17h – Escola Municipal Michel Khury (R. Adhmar Vieira de Araújo, 491 – Uberaba)

Regional CIC

A partir das 10h – CMEI Vera Cruz II (R. São Jorge do oeste, 218 – CIC) e escolas municipais Mansur Guérios (Estrada Velha do Barigui, 3.200 – CIC) e Pró-Morar Barigui (R. Arthur Martins Franco, 1.803 – CIC)

A partir das 11h – CMEI Moradia Augusta (R. Robert Rezimski, 903 – CIC) e escolas municipais Poeta João Cabral de Melo Neto (R. Marco Campos, 371) e Sidônio Muralha (R. Lodovico Kaminski, 3.460 – CIC)

A partir das 13h – Escolas municipais Caiuá Ilhéus (R. Tuneiras do Oeste, 209 – CIC), Professora América da Costa Sabóia (R. Emílio Romani, 2.480 – CIC) e Vila São José (R. Nova Londrina, 192 – Augusta)

Regional Matriz

Das 9h às 12h – CMEI Bezerra de Menezes (Alameda Cabral, 340 – Centro)

Das 10h às 12h – Escola Municipal Mirazinha Braga (R. Cel. João Guilherme Guimarães, 1.500 – Bom Retiro)

Das 10h às 14h – Escola Municipal Especializada Helena Wong (Av. Souza Naves, 1.680 – Cristo Rei)

Regional Pinheirinho

Das 10 às 14h – CMEIs Eraldo Kuster (R. Leonardo Pianowski, 911 – Pinheirinho) e São Carlos (R. Dr. Plínio Gonçaslves Marques, 150 – Pinheirinho)

Das 13h às 16h – Escolas municipais Osvaldo Cruz (R. José Alcides de Lima, 126 – Novo Mundo), Elevir Dionysio (R. Cap. José Maria Sobrinho, 1.336 – Fanny), Ivaiporã (R. Ver. Adeodato Volpi, 550 – Capão Raso) e CMEI Vila Ipiranga (R. Maj. Sebastião Izidoro Pereira, 116 – Capão Raso)

Regional Portão

Das 10h às 14h – Escola Municipal Adriano Robine (R. Ver. Elias Karam, 1.060 – Fazendinha)

Das 13h às 17h – Escolas municipais Jardim Santos Andrade (R. Luiz Zilli, 405 – Campo Comprido) e Des. Marçal Justen (R. Santa Catarina, 710 – Água Verde)

Das 14h às 17h – Escola Municipal Itacelina Bittencourt (R. São Paulo, 2.055 – Guaíra)

Regional Santa Felicidade

Das 9h às 12h – CMEIs Dinalva Túlio (R. Firenze, 277 – Butiatuvinha), Saturno (R. Maj. Nestor Luiz de Oliveira Júnior, 10 – Santo Inácio) e São João (R. Prof. Antônio Carlos Raimundo, 355 – São João).

Das 12h às 17h – Escola Municipal Sônia Kenski (R. Wanda Wolf, 1.186 – Santa Felicidade)

Das 13h às 17h – CMEI Eonides Terezinha (Estrada da Mina do Ouro, 955 – Santo Inácio)

Regional Tatuquara

Das 9h às 11h30 – CMEI Flora Munhoz da Rocha (R. Ernesto Germano Francisco Hannemann, 592 – Tatuquara)

A partir das 13h – Escola Municipal Vila Zanon (R. Noca Correia Reinhardt, 151 – Tatuquara)