O último dia do ano deve ser de tempo instável em Curitiba e região. Segundo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nesta quinta-feira (31) a faixa Leste do estado, que abrange a capital, deve ter nebulosidade e o dia não esquenta tanto. Porém, assim como nos últimos dias, o sol ainda pode aparecer em vários momentos, mas há previsão de pancadas de chuva no período entre a tarde e a noite. No Litoral, o dia tende a ser quente, com temperaturas próximas dos 35º C.

Em Curitiba, as marcações das temperaturas nos termômetros devem variar entre 20º C e 26º C. Não será um dia tão quente quanto os últimos, mas a sensação de abafado ainda deve permanecer. Conforme a meteorologia, chuvas um pouco mais intensas do que as de verão podem ocorrer por causa dos ventos quentes vindos do norte do Brasil, um sistema de baixa pressão que atua no oceano e a aproximação de uma frente fria que chega do sul do país.

De acordo com o Simepar, no momento da virada, por volta da meia-noite, há chance de chuva em Curitiba. As precipitações podem chegar de forma amena, no entanto, o risco de tempestades com raios não está descartado.

Também será nesta quinta-feira, último dia do ano, o sorteio da Mega Sena da Virada. As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou no site da Caixa até as 19h.

Litoral

Nas praias do Paraná, o tempo deve ser de calor intenso neste 31 de dezembro. Embora haja nebulosidade no céu, o sol aparece e ajuda a esquentar o dia. Assim como em Curitiba, há previsão de chuva mais intensa ao longo do dia.

Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a variação térmica deve girar entre 25º C e 35º C.

Quem vai pegar a estrada para sair de Curitiba nesta quinta-feira, no sentido praias ou Interior do Paraná, pode acompanhar as últimas informações em tempo real sobre os principais trechos rodoviários no site da Tribuna. Com risco de chuva, a recomendação é para que os motoristas redobrem a atenção.