UFPR vai aderir a novo modelo de vestibular: saiba os detalhes

A Universidade Federal do Paraná vai anunciar nesta próxima terça-feira (27/01) uma série de mudanças para o próximo vestibular, e a principal delas é a prova em fase única. A novidade será detalhada durante entrevista coletiva.

Mas não é só isso. A UFPR também vai apresentar outras medidas para divulgar o novo modelo e facilitar o acesso à universidade. E quem está de olho no bolso pode ficar atento: o valor da taxa de inscrição também será anunciado durante o encontro.

A coletiva vai reunir o alto escalão da UFPR envolvido no processo. Estarão presentes o reitor, professor Marcos Sunye; a pró-reitora de Graduação e Educação Profissional, professora Andrea Caldas; e a diretora interina do Núcleo de Concursos, Patrícia Andreatta, que coordena o Grupo de Elaboração de Provas da unidade.

Para quem quiser acompanhar, o anúncio acontece às 14h30 na Sala dos Conselhos da UFPR, no prédio da Reitoria, na Rua XV de Novembro, 1299, aqui em Curitiba. Uma boa oportunidade para entender de perto o que vem por aí para os futuros candidatos a uma vaga na federal.