Aprovados na UFPR: 19,3% estudaram em escolas municipais de Curitiba

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou em 16 de janeiro de 2026 a lista de aprovados no vestibular 2026. Dos 4.314 selecionados, 832 (19,3%) cursaram ao menos um ano do ensino fundamental em escolas da rede municipal de Curitiba.

O ensino fundamental, que dura nove anos, é considerado uma fase crucial para o desenvolvimento intelectual e social das crianças. A Prefeitura de Curitiba afirma investir em infraestrutura escolar, valorização dos profissionais da educação e programas pedagógicos para garantir a qualidade do ensino.

Ex-alunos da rede municipal conquistaram mais de 30% das vagas em 11 cursos, incluindo Ciências Sociais – Licenciatura (54,5%), Geografia – Bacharelado (45,5%) e Letras Português – Bacharelado (40%). Em Medicina, campus Curitiba, obtiveram 16 das 162 vagas disponíveis, em um processo altamente competitivo com 64,1 candidatos por vaga.

A Secretaria Municipal da Educação reporta ter realizado 1.027 reformas e revitalizações na rede em 2025, que atende 140 mil alunos. Também contratou mais de 1,1 mil profissionais e lançou projetos como o Curitiba Presente, para reduzir faltas escolares, e o Curitiba Leitora, de incentivo à leitura. O ano letivo na UFPR está previsto para iniciar em 23 de fevereiro de 2026.