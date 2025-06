Lançamento de foguete em Curitiba: UFPR realiza evento neste domingo

Neste domingo (29), a partir das 8h, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) promove uma nova sessão de lançamento de foguetes em miniatura no campus Centro Politécnico, no bairro Jardim das Américas, em Curitiba. Este será o terceiro evento do tipo realizado em 2025 e contará com 12 modelos desenvolvidos por entusiastas do foguetemodelismo.

A atividade é aberta ao público e voltada a todas as idades, incluindo crianças, estudantes, famílias e curiosos em geral. O objetivo é proporcionar uma experiência prática e lúdica de conceitos de Física, Matemática, Química e Engenharias, despertando o interesse pela ciência.

Para acompanhar os lançamentos, é necessário se inscrever até as 18h de sexta-feira (27) por meio de um formulário on-line. A inscrição permite o acesso ao campus durante o fim de semana. No dia do evento, basta apresentar-se na portaria e seguir até o campo de futebol 1 do Centro de Educação Física e Desportos (CED).

Em caso de chuva ou ventos fortes, a atividade será adiada para o domingo seguinte, 6 de julho, no mesmo local e horário. A confirmação ou cancelamento será divulgada com pelo menos quatro horas de antecedência no blog do Grupo de Foguetemodelismo Carl Sagan da UFPR (GFCS).

Como funcionam os lançamentos?

Os lançamentos fazem parte da formação da turma 2025/1 do curso de Foguetemodelismo Básico. Os minifoguetes, que devem atingir alturas entre 30 e 80 metros, foram construídos por estudantes e membros de grupos de pesquisa.

Dos 12 protótipos, nove são de alunos concluintes do curso, dois foram desenvolvidos por integrantes do GFCS e um é de um membro do Clube de Foguetemodelismo de Curitiba (CFC).

Os modelos possuem diâmetro entre 2 e 4 centímetros, comprimento de 20 a 52 centímetros e peso variando de 17 a 207 gramas. A maioria conta com paraquedas ou sistemas de recuperação. Os voos duram, em média, entre 7 e 30 segundos.

Serviço

Lançamento de minifoguetes

Data: domingo (29 de junho)

Horário: das 8h às 10h30 (estimado)

Local: Campo de futebol 1 do Centro de Educação Física e Desportos (CED) do campus Politécnico, localizado na Avenida Coronel Francisco H. dos Santos, nº 100, no bairro Jardim das Américas

Entrada gratuita, com inscrição prévia