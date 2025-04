UFPR organiza maior evento de educação, ciência e inovação do PR

A Universidade Federal do Paraná está preparando o maior evento de educação, ciência e inovação do Paraná, reinventando a sua Feira de Cursos e Profissões. A Universo UF­PR 2025 será no Expo Barigui, de 22 (quinta) a 25 de maio (domingo). A expectativa é que 100 mil pessoas circulem pelo evento, organizado para ser uma feira interativa, gratuita e aberta ao público que reúne ciência, cultura, tecnologia, inovação e trabalho — tudo em um só lugar.

Voltada a estudantes do ensino médio, vestibulandos, educadores, famílias, pessoas buscando reorientação de carreira e aos apaixonados por ciência, cultura e inovação. São mais de 3 mil expositores, ocupando 5 mil metros de área, em mais de 100 estandes, com atividades, oficinas e projetos.

Os estandes também reunirão escolas públicas e privadas do ensino médio, universidades estaduais e federais, entidades e empresas para discutir o caminho para oportunidades de trabalho e o impacto da UFPR na vida de milhares de pessoas.

Os organizadores esperam receber a visita de mais de 300 escolas públicas e privadas, de mais de quatro estados brasileiros. O evento permitirá imersão na vida universitária, com mais 40 palestras e rodas de conversa, oficinas e a apresentação de projetos de pesquisa e inovação. No Palco Cultura, haverá shows todos os dias, além de práticas esportivas.

“O Universo UFPR é uma experiência transformadora, que vai mostrar, na prática, que a ciência pública é feita para todos”, destaca Mario Messagi Júnior, chefe de gabinete e membro da comissão organizadora.

Para o reitor da UFPR, Marcos Sunye, a feira reúne todos os participantes deste enorme universo que é a educação. “É uma grande oportunidade para a universidade se aproximar da sociedade e de encantar novos alunos. Mas, sobretudo, é o exercício de uma política pública muito séria de combate à baixa procura, acolhimento e permanência, desafios enfrentados por todas as universidades públicas do país”.

Agendamento de visitas

Escolas podem agendar grupos de visitação gratuitamente por meio do formulário on-line na plataforma Symple Book Me. São disponibilizadas visitas com duração de duas horas, entre as 9 e as 19 horas nos dias úteis e das 9 às 17 horas no domingo.

Para cadastrar o grupo, a escola precisa informar um professor responsável (com e-mail e telefone), dados da escola e estimativa do número de estudantes participantes.

Local do evento

O evento será realizado pela primeira vez na Expo Barigui, pavilhão de eventos no Parque Barigui, em Curitiba, que conta com praça de alimentação. Por meio de uma parceria com a Urbanização de Curitiba (Urbs) será disponibilizado transporte gratuito saindo das escolas públicas e de diferentes pontos da cidade.

O Expo Barigui fica na Alameda Ecológica Burle Marx, 2518, Santo Inácio. mais informações pelo site universoufpr.com.br/ e o agendamento das escolas pode ser feito pelo https://funpa.simplybook.me/