UFPR divulga lista de aprovados do vestibular 2026 com tradicional banho de lama

O tradicional Banho de Lama da UFPR está chegando para marcar mais um momento inesquecível na vida dos calouros 2026. A festa acontece nesta sexta-feira (16), a partir das 12h, no campus Agrárias, em Curitiba. O resultado coma lista dos aprovados no vestibular 2026 da UFPR será liberada às 14

Além de conferir a lista no local, os vestibulandos também poderão acessar o site do Núcleo de Concursos da UFPR para saber se foram aprovados.

Uma das festas mais aguardadas do calendário acadêmico, o banho de lama é aberto para candidatos, amigos e familiares. E a edição deste ano promete! A organização preparou uma programação especial com MPB, samba e forró ao som de Gabriela Napolitano, acadêmica do curso de Licenciatura em Música da UFPR, acompanhada de seu trio, já conhecido na cena do samba curitibano. A União de Baterias da UFPR também vai animar a galera.

O Vestibular 2026 registrou números impressionantes: 5.313 vagas em 143 cursos de graduação, com 39.565 inscritos – o maior número desde 2019. Do total, 36.388 concorreram efetivamente às vagas, enquanto 3.177 eram treineiros. Na segunda fase, 9.197 candidatos realizaram as provas de compreensão, produção de textos e, para 40 cursos, provas específicas.

Para o Reitor da UFPR, professor Marcos Sunye, ingressar em uma universisdade pública de excelência como a UFPR é muito mais que a vitória de passar no vestibular.

“Nossos alunos têm mais é que comemorar sim. E muito, porque a UFPR não é apenas a possibilidade de um curso superior; é ter acesso à melhor experiência formativa do Brasil, é poder iniciar-se na pesquisa e se tornar pesquisador onde a ciência acontece de verdade, é abrir portas para o mundo através de intercâmbios, é ir à sociedade devolver tanto conhecimento através da extensão. E tudo isso de graça e com políticas de apoio, políticas de permanência e acolhimento”, disse Sunye.

Importante lembrar: o Banho de Lama é uma festa tradicional, supervisionada e de participação totalmente voluntária. Nenhum calouro é obrigado a entrar na piscina ou participar das atividades.

Os veteranos estarão nas barracas dos cursos para receber os calouros. O campus Agrárias estará liberado apenas para a entrada de pedestres, sem estacionamento disponível. E para quem vai se jogar na lama, não se preocupe: haverá chuveiros disponíveis no campus.

Para a comunidade da UFPR, o Restaurante Universitário (RU) Agrárias funcionará das 11h às 13h. O Intercampi terá horário especial, com os ônibus parando na Rua dos Funcionários, na parte externa do campus.

Serviço

Banho de Lama UFPR 2026

Data: 16/01/2026

Horário: das 12h às 18h; resultado do Vestibular às 14h

Local: Campus Agrárias da UFPR

Entrada e saída: Rua dos Funcionários, 1540

Acesso liberado apenas para pedestres

