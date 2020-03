Jornais do Brasil inteiro, incluindo a Tribuna do Paraná, chegaram às bancas e às casas de seus assinantes com a mesma capa nesta segunda-feira (23). Com a manchete “Juntos vamos derrotar o vírus” e a submanchente “Unidos pela informação de responsabilidade”, a iniciativa é da Associação Nacional de Jornais (ANJ).

“A atividade jornalística nunca foi tão essencial como agora. É hora de ser amigo do leitor. Não só para orientá-lo de maneira verdadeira e responsável, mas dar contornos mais leves a conteúdos, num momento de tensões e incertezas”, ressalta o diretor da Tribuna do Paraná, jornalista Rafael Tavares.

Junto com a manchete nas capas impressas, a ANJ também lançou a hashtag #imprensacontraovirus e posts nas mídias sociais. “Ao se unirem em um esforço em comum, os jornais também conclamam para a valorização da informação jornalística e criam uma hashtag unificada – #imprensacontraovirus – que indica os esforços dos meios de comunicação na luta coletiva contra o vírus”, reforça a nota da ANJ.

“Em situações dramáticas como a que vivemos, informação precisa e contextualizada é um bem ainda mais essencial”, enfatiza o jornalista Marcelo Rech, presidente da ANJ. “O antídoto contra a desinformação espalhada nas redes sociais é a ‘boa viralização’ da informação verdadeira”, acrescenta Rech.

Pesquisa da Edelman divulgada na semana passada revelou que a maior parte (64%) das populações de dez países, inclusive a do Brasil, vê na imprensa a fonte de informação mais confiável neste momento. O mesmo estudo mostrou ainda clara preocupação da maioria das pessoas com informações falsas sobre a COVID-19 espalhadas nas redes sociais (74% na média dos países pesquisados e 85% no Brasil).

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

