Dando sequência ao novo momento da Tribuna, recebemos nessa semana mais um reforço para nosso time de colunistas/blogueiros. E nada melhor do que falar sobre um assunto que ainda é um bicho de sete cabeças para muita gente, mas que entendê-lo bem pode significar um futuro melhor – pelo menos financeiramente – para cada um de nós

Marlon Roza, advogado por formação, pós graduado em planejamento e gestão de negócios e técnico em contabilidade, ele será o titular da coluna Amigo de Negócios (também disponível no Youtube e no Instagram), um espaço para uma conversa franca e descomplicada sobre finanças pessoais e negócios.

“Eu tô muito feliz. Não tenho palavras para descrever esta felicidade. O pessoal já esta acompanhando e dando retorno positivo deste novo momento. Só tenho a agradecer o espaço e honrar o projeto que estamos iniciando”, disse Marlon, à Tribuna.

O século XXI trouxe uma nova perspectiva para o mundo dos negócios e investimentos. As novas tecnologias, as novas ferramentas, o mercado globalizado, os grandes players, a nova sistemática gerencial, trouxeram inúmeras novidades que exigem familiaridade e conhecimento mais aprofundado dos temas. “O objetivo do meu Blog Amigo de Negócios é desmistificar os negócios e investimentos, tornando tudo mais didático, de fácil entendimento a todos os leitores”, contou.

Foto: Arquivo Pessoal

Segundo ele, o objetivo é fazer o leitor refletir sobre a maneira com que ele trata destes temas na sua vida pessoal. “Quero trazer novos conhecimentos, matérias reflexivas e, por que não, dicas interessantes para o leitor tornar-se empreendedor, ou até mesmo alavancar e buscar novas possibilidades de negócios. Vamos abordar sobre ferramentas de gestão, empreendedorismo, planejamento, análise macroeconômica, vendas, marketing, entre outros assuntos inerentes aos negócios”, explicou.

Marlon promete ainda ajudar os leitores a alcançarem a independência financeira através dos investimentos. “Trarei muitas dicas e conhecimento sobre finanças pessoais e empresariais que ajudarão na conquista dos sonhos, objetivos e metas”.

Por fim, ele explica: “Acredito que partilhar conhecimento é uma via de mão dupla, da qual todos saem vencedores; e quando fazemos isso com amigos mais próximos, tudo tende a ser mais profundo e mais intenso. Por isso, a partir de hoje, quero ser seu amigo de negócios”.

E já no texto de estreia de Marlon aqui na Tribuna ele aborda o assunto do momento: PIX. Se você não sabe ainda do que se trata, acesse este link e confira 5 curiosidades e vantagens de se usar o novo sistema de pagamentos online desenvolvido pelo Banco Central do Brasil. A promessa é agilizar, desburocratizar e baratear o jeito de se pagar contas e movimentar dinheiro entre os brasileiro. Não perca!

>>> Leia o texto de estreia de Marlon Roza no blog Amigo de Negócios