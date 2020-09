A forte chuva de domingo (27), com granizo e fortes ventos, causou queda de energia elétrica no parque gráfico que imprime a Tribuna do Paraná. Com a gráfica sem luz, a rodagem da edição impressa da Tribuna desta segunda-feira (28) atrasou.

A edição desta segunda da Tribuna está sendo impressa agora de manhã e será distribuída nas bancas na manhã desta segunda-feira em pontos estratégicos de Curitiba. A capital amanheceu com mais chuva nesta segunda e a previsão é de temporal ao longo do dia.

Enquanto a edição impressa não chega às bancas, saiba mais da previsão do tempo e tudo de Curitiba e região no site da Tribuna. Vem com a gente!

