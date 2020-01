Começar o ano com um dinheiro na mão após investir um valor pequeno é sonho que poucos conseguem realizar. Em Curitiba, porém, treze apostadores acertaram os cinco números e fizeram a quina da Mega da Virada 2019. Foram 10 jogos simples e três bolões em 12 lotéricas da capital. No país, 1.031 apostadores acertaram a quina.

O prêmio para as apostas simples é de R$ 57,5 mil. Já para o bolão, o valor pago será de R$ 115 mil. Nenhum apostador do Paraná acertou os seis números: veja mais sobre o sorteio da Mega da Virada 2019. No total, quatro apostas irão dividir o prêmio de R$ 304 milhões, o que rende R$ 76 milhões para cada aposta vencedora da Mega da Virada 2019.

As dezenas sorteadas na noite da última terça-feira ( 31) foram: 03 – 35 – 38 – 40 – 57 – 58.

O próximo sorteio da Mega Sena acontece no sábado (04) e tem como prêmio o valor de R$ 2 milhões.

Curitiba tem fama de ser uma cidade pé quente nas loterias. Na Mega da Virada de 2018, por exemplo, um apostador da cidade faturou R$ 5,8 milhões ao acertar os seis números. Outro prêmio da Mega que saiu para uma aposta feita em Curitiba foi em julho passado, quando um sortudo faturou R$ 8,2 milhões.

Sortudo na RMC leva a Lotofácil!

Uma pessoa de Quatro Barras, na região Metropolitana de Curitiba foi um dos três acertadores do concurso 1.910 da Lotofácil, que sorteou R$ 2,5 milhões na noite de segunda-feira (30). O sortudo de Quatro Barras vai receber R$ 565,4 mil.