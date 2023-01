A Urbanização de Curitiba (Urbs) informa que mais três linhas passarão a ter pagamento exclusivo por cartão a partir de 7 de janeiro de 2023. São as linhas 205-Barreirinha, 207-Cabral/Osório e 706-Fazendinha/Caiuá/Centro (esta última tem operação somente aos sábados e domingos).

A tarifa poderá ser paga por cartão-transporte da Urbs e também cartões de débito e crédito, já que todas as linhas da capital contam com essa funcionalidade, desde abril de 2022.

Considerado mais prático e seguro, o cartão ajuda a dar velocidade no embarque, além de diminuir a circulação de dinheiro nos veículos, o que inibe assaltos e roubos. O cartão já é opção de pagamento da maioria dos passageiros dessas linhas.

Agendamento

A confecção da primeira via do cartão-transporte é gratuita. Para fazer o cartão, o usuário deve agendar atendimento e depois comparecer nas unidades da Urbs na Rua da Cidadania.

Como fazer o cartão

Fazer o cartão é rápido e fácil. É necessário levar ao local de atendimento documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço. No caso de menores de idade, o cartão pode ser solicitado pelos pais ou responsável legal, apresentando documento de identificação original com foto de ambos. Todas as unidades trabalham das 12h30 às 18h30 em dias úteis.