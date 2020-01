Três pessoas ficaram gravemente feridas após um engavetamento entre três veículos, na manhã desta quarta-feira (15), em um trecho da BR- 116 entre Fazenda Rio Grande e Curitiba. Foram dois caminhões e um carro envolvidos. Os três feridos estavam no automóvel, um Fiat Uno que ficou prensado entre os dois caminhões. O motorista do carro e os outros dois ocupantes ficaram presos nas ferragens e precisaram ser atendidos com urgência pelos socorristas da concessionária que administra o trecho. O condutor está em estado grave e foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador juntamente com os outros passageiros que não correm risco de morte.

Segundo informações de um dos motoristas dos caminhões, houve uma parada repentina e ele não teve tempo de frear, causando o forte impacto. O Major Fogaça, do Corpo de Bombeiros, relatou o momento da chegada da equipe no local. “ Ao chegarmos, a concessionária estava iniciando o trabalho. Foi preciso auxiliar no atendimento e utilizamos água na pista, pois estava tendo vazamento de combustível”, relatou o Major.

Com o acidente, o fluxo de veículos é intenso e com as ambulâncias na pista, o congestionamento chega a três quilômetros de retenção. O trânsito está sendo desviado pelo canteiro lateral.

Rodovia da Morte

Pouco mais de um mês, ocorreu também na BR 116, um acidente gravíssimo. Na ocasião, um engavetamento entre quatro caminhões e um carro de passeio culminou em cinco pessoas mortas, entre elas uma criança de 10 anos.