Três eventos alteram trânsito em Curitiba neste domingo; veja desvios

Três eventos realizados neste domingo (7/6) vão alterar o trânsito em diversas ruas de Curitiba. A Meia Maratona Internacional, que espera 15 mil participantes, terá largada às 6h e atividades até as 18h.

Além disso, acontecem duas celebrações religiosas: a Peregrinação a Santo Antônio, das 8h30 às 9h30, e uma carreata em honra ao santo, a partir das 12h30. Agentes de trânsito estarão nos locais para orientar motoristas e garantir a segurança.

A Meia Maratona terá início na Rua Nilo de Peçanha com Rua Humberto de Campos e percorrerá vias como Avenida Cândido de Abreu, Rua Comendador Fontana, Viaduto do Capanema e Avenida Comendador Franco, com chegada na Pedreira Paulo Leminski. As alterações no trânsito começam às 6h. Quarenta e sete linhas de ônibus terão desvios por conta da prova.

A Peregrinação a Santo Antônio sairá da Avenida Manoel Ribas (Praça Divina Pastora) e seguirá pela Alameda Presidente Taunay e Rua Júlia Wanderley até a Paróquia Nossa Senhora das Mercês. Já a carreata partirá da Paróquia Santo Antônio, na Avenida Paraná, e passará por ruas como Holanda, Carlos Campos, João Havro, Dominicanos e Benvenuto Gusso, entre outras, até retornar ao ponto de partida.