Trecho nas Mercês será bloqueado para obras do Inter 2

A partir de segunda-feira (4), a Rua Desembargador Vieira Cavalcanti, localizada no bairro Mercês, será bloqueada para obras de reciclagem de pavimento. O trânsito será interditado entre o cruzamento da rua com a Tenente João Gomes da Silva e Júlio Perneta.

+ Leia mais Muffato lidera ranking dos supermercados que mais faturam no Paraná; veja lista completa

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, os trabalhos na região fazem parte do projeto Novo Inter 2. Os bloqueios vão acontecer por três em horário específico, das 9 às 17 horas. Nos demais horários, o tráfego será liberado em meia pista pelas ruas Júlio Perneta e Tenente João Gomes da Silva. O acesso aos moradores e comerciantes será mantido no trecho bloqueado.

Para desviar da região do bloqueio, a Prefeitura de Curitiba sugere o acesso pela rua Myltho Anselmo da Silva ou pelas ruas Alcides Munhoz e Rua Professor Rosa Saporski. Ambas permitem o acesso para o bairro Vista Alegre.