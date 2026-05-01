Trânsito

Trecho nas Mercês será bloqueado para obras do Inter 2

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eloá Cruz
- Atualizado: 01/05/26 15h29
Rua no bairro Mercês terá bloqueio total para obras do Novo Inter 2, na segunda (4/5). Foto: Ricardo Marajó/SECOM

A partir de segunda-feira (4), a Rua Desembargador Vieira Cavalcanti, localizada no bairro Mercês, será bloqueada para obras de reciclagem de pavimento. O trânsito será interditado entre o cruzamento da rua com a Tenente João Gomes da Silva e Júlio Perneta.

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De acordo com a Prefeitura de Curitiba, os trabalhos na região fazem parte do projeto Novo Inter 2. Os bloqueios vão acontecer por três em horário específico, das 9 às 17 horas. Nos demais horários, o tráfego será liberado em meia pista pelas ruas Júlio Perneta e Tenente João Gomes da Silva. O acesso aos moradores e comerciantes será mantido no trecho bloqueado.

Para desviar da região do bloqueio, a Prefeitura de Curitiba sugere o acesso pela rua Myltho Anselmo da Silva ou pelas ruas Alcides Munhoz e Rua Professor Rosa Saporski. Ambas permitem o acesso para o bairro Vista Alegre.

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