Quem trafega diariamente pela Avenida Victor Ferreira do Amaral, uma importante via que corta os bairros do Tarumã, Capão da Imbuia e Bairro Alto, em Curitiba, terá que ter um pouco mais de paciência ao volante. A via, que normalmente tem tráfego intenso, vai passar por uma obra de quatro meses, mas que promete melhorar o fluxo em seu trecho. Será instalada uma terceira faixa no local.

A obra acontece em um trecho de 400 metros, entre as ruas Brasílio de Lara, que vem do Bairro Alto e cruza com a avenida, e a rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, que vem do Capão da Imbuia. Neste trecho o movimento é sempre intenso por causa de um sinaleiro. O fluxo é ainda maior por causa das duas filas criadas por motoristas que querem virar para o Bairro Alto.

A obra terá drenagem, terraplenagem, pavimentação, sinalização, semaforização e iluminação novas. Por causa da grande interferência, será necessário o bloqueio parcial de uma das faixas da avenida.

Viaduto triplo

O trecho em que acontece esta obra é praticamente oposto a um outro local da Avenida Victor Ferreira do Amaral que deverá passar por uma grande obra em breve. O viaduto do cruzamento da avenida com a Linha Verde receberá um investimento de R$ 47 milhões para ser transformado em um viaduto triplo. Veja como vai ficar a estrutura.

Fuja do movimento intenso

Segundo a prefeitura os serviços serão executados sempre entre às 9h e às 17h, no ponto de encontro da Avenida com a Rodovia João Leopoldo Jacomel, região entre Tarumã, Bairro Alto e Capão da Imbuia e no limite entre Curitiba e Pinhais (região metropolitana).