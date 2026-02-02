Transporte público, saúde e habitação: planos da prefeitura de Curitiba para 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na solenidade de abertura da sessão legislativa de 2026, realizada nesta segunda-feira (02/02) na Câmara Municipal de Curitiba (CMC), o prefeito Eduardo Pimentel apresentou um balanço de 2025 e detalhou prioridades para este ano de gestão.

No pronunciamento em plenário, ele atribuiu os avanços do último ano ao “respeito” e ao diálogo institucional entre Executivo e Legislativo, citando a tramitação de projetos, decisões orçamentárias e entregas em diferentes áreas.

Além de prestar contas, Pimentel aproveitou o espaço cedido na tribuna por Tico Kuzma (PSD), presidente da CMC, para fazer anúncios com prazos, números e encaminhamentos para 2026. Confira dez pontos destacados pelo prefeito.

Prefeito de Curitiba destaca 10 pontos para 2026

01 – IPTU: mantido desconto de 10% à vista

Pimentel disse que, a pedido de sua base na Câmara, está “mantido os dez por cento do desconto no pagamento à vista do IPTU pro cidadão”, acrescentando: “Quem for pagar à vista, terá o desconto de dez por cento garantido”.

02 – Nova sede do Ambulatório Encantar (TEA) com verba devolvida pela Câmara

O prefeito citou a construção da “nova sede do Ambulatório Encantar, um trabalho sério pra crianças que sofrem do TEA e que vai ser possível, fruto da devolução de R$ 3 milhões, dentre R$ 54 milhões que foram devolvidos por essa Câmara Municipal”.

03 – Concurso público e medidas para servidores municipais

Pimentel afirmou que “já autorizei a contratação da empresa que vai organizar vagas para o concurso público de quinze carreiras do serviço público municipal” e acrescentou que a contagem de tempo terá “bases e diretrizes até março desse ano, para a contagem sobre o tempo de serviço e licença prêmio”. No mesmo bloco, mencionou ter “parado qualquer forma de novos descontos” ligados ao Banco Master e disse que a Prefeitura notificou para extinguir o contrato do CredSesta.

04 – Pacote de mobilidade: Inter 2, BRT Leste-Oeste e terminais

O prefeito citou frentes como a continuidade das obras do Inter 2 e do “Ligeirão do Leste-Oeste”, além do novo terminal do Capão do Imbuia — “a previsão é a entrega em setembro de 2027” — e o início, “essa semana”, de obras “das duas trincheiras entre o Capão Raso e o Xaxim, na Vila São Pedro”.

05 – Duas obras prometidas para fevereiro

Pimentel afirmou que, “no mês de fevereiro”, a Prefeitura vai “lançar duas obras importantes”: a “trincheira da Avenida Prefeito Lotário Maisner, no Jardim Botânico” e o “Trinário da Marechal”, com ampliação de viadutos e ligação viária envolvendo Venceslau Brás e Desembargador Westphalen.

06 – Asfalto e drenagem: mais de 100 km e obras contra cheias

O prefeito disse que são “mais de cem obras, mais de cem quilômetros de asfalto novo previsto para esse ano” e indicou entregas e inícios de obras de contenção e drenagem. Entre elas, afirmou que vai entregar, no mês do aniversário de Curitiba, “as obras de contenção de cheias do Rio Mussunguê” e que haverá novas frentes em Pilarzinho e Cascatinha.

07 – Transporte público: edital “nos próximos meses” e licitação na Bolsa

Ao tratar do “maior desafio da nossa gestão”, Pimentel disse que, “nos próximos meses”, a Prefeitura vai lançar o edital da nova concessão do transporte coletivo, com concorrência “na Bolsa de Valores”, destacando que o processo é discutido “integralmente com transparência” com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

08 – Duas novas UPAs “nas próximas semanas”

Na saúde, o prefeito citou reformas e entregas recentes e anunciou: “nas próximas semanas, o lançamento de duas UPAs novas na cidade de Curitiba, a da Matriz e a de Santa Felicidade”.

09 – Internações involuntárias: protocolo já iniciado

Pimentel afirmou que “as internações involuntárias que começaram na cidade de Curitiba” decorrem de um protocolo embasado em “mais de oito leis federais” e frisou que a medida “será tratado como exceção. Não é regra, é o fim, não é o começo”, com laudo médico e foco em preservação de vidas.

10 – Habitação: aluguel social permanente “vai chegar à Câmara”

Ao listar programas habitacionais, o prefeito anunciou encaminhamento legislativo: “nas próximas sessões, vai chegar à Câmara Municipal o projeto de lei do aluguel social permanente na nossa cidade, que vai ser discutido, aprimorado e aprovado por vocês, vereadoras e vereadores”.