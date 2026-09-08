Trânsito em Curitiba tem bloqueios e desvios em três bairros a partir desta terça

Motoristas de Curitiba enfrentam bloqueios pontuais, desvios e intervenções viárias a partir desta terça-feira (8/9), feriado de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. As obras mais expressivas acontecem na Região Sul, com as intervenções do Novo Inter 2, e na Região Norte, com manutenções na malha viária e correções na linha férrea. Agentes de trânsito orientam que os condutores planejem os trajetos e utilizem rotas alternativas para evitar filas.

Obras do Novo Inter 2 fecham trecho da Getúlio Vargas

Portão

A Avenida Presidente Getúlio Vargas passa por um bloqueio total de trânsito nesta terça-feira (8/9), entre as ruas Wenceslau Glaser e Coronel Hoche Pedra Pires, no bairro Portão. A interdição ocorre das 7h30 às 17h para dar andamento às obras de ampliação do transporte coletivo. Para desviar do trecho, os motoristas devem acessar a Rua Wenceslau Glaser, virar à esquerda na Rua Professor Álvaro Jorge e, em seguida, à direita na Rua Clemente Casemiro Puppi, retornando adiante à Avenida Getúlio Vargas.

Novo Mundo

A Rua Alcídio Cubas recebe serviços de reciclagem do asfalto a partir das 9h desta terça-feira (8/9). As intervenções abrangem uma extensão de 300 metros, entre a Avenida Brasília e a Rua Doutor José Palú. A via não está totalmente fechada, mas os condutores devem redobrar a atenção devido a bloqueios temporários e ao compartilhamento de pista com máquinas e operários.

Hugo Lange

Uma manutenção na linha férrea altera a circulação na Rua Augusto Stresser nesta terça (8/9) e quarta-feira (9/9). O trecho afetado fica entre as ruas Presidente Rodrigo Otávio e Prefeito Ângelo Lopes. A paralisação parcial ocorre para correção de desnível nos trilhos e posterior recuperação do pavimento. Existem sinalizações indicando desvios pelas vias locais.

Bloqueios em andamento na capital

República Argentina

A faixa lenta da Avenida República Argentina, no sentido bairro, segue com restrição de tráfego na altura das ruas Sylvio Zeny e Professora Doracy Cezzarino, no Portão. O desvio é feito pela Rua Francisco Frischmann. O bloqueio temporário teve início na última semana e segue ativo nesta terça-feira, com previsão de término até o dia 10 de setembro, dependendo das condições do tempo.

Canal Belém

Na região do Hauer, a Avenida Canal Belém (Marginal Leste) permanece com interdição total no trecho entre a Coronel Antônio Ricardo dos Santos e a Presidente Pádua Fleury. A alteração no tráfego começou no dia 4 de setembro para a execução de obras de drenagem e tem previsão de duração de cerca de 30 dias — restando cerca de 26 dias para a conclusão do serviço.