Feriado exclusivo em Curitiba: saiba os horários de bancos, comércio e serviços nesta terça

A terça-feira, 8 de setembro, é de descanso e celebração exclusiva para quem mora ou trabalha em Curitiba. Enquanto o restante do Paraná segue a rotina normal de trabalho e estudos, a capital paranaense para em homenagem ao Dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira municipal da cidade. A data celebra uma tradição que vem do século 17, quando uma pequena capela dedicada à santa marcou os primeiros passos do povoado que mais tarde se tornaria a capital do estado.

Diz a história oficial que a imagem da santa amanhecia sempre voltada para os campos cheios de araucárias, onde hoje fica a Praça Tiradentes, indicando aos primeiros colonizadores o local exato onde o município deveria crescer. Para ajudar o morador a planejar o dia e não perder a viagem, a reportagem reuniu os horários de funcionamento dos principais serviços públicos e privados na capital.

O que abre e fecha em Curitiba nesta terça-feira?

Os serviços de emergência e saúde de urgência funcionam sem interrupção durante todo o feriado. As nove Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da cidade, assim como o atendimento de urgência e emergência do Samu 192, mantêm plantão de 24 horas. Já as Unidades Básicas de Saúde e as Lojas Leva Ação permanecem fechadas na terça-feira, retomando o atendimento normal na quarta-feira. Na área de saneamento e limpeza pública, a coleta de lixo domiciliar orgânico funciona normalmente dentro dos horários habituais dos bairros. Por outro lado, a Coleta Seletiva do Lixo Que Não é Lixo não é realizada no feriado, e os Ecopontos e o Câmbio Verde continuam com as atividades suspensas até o dia seguinte.

Shoppings, supermercados e bancos

Para quem precisa resolver pendências ou fazer compras, o comércio de rua opera de forma facultativa, enquanto os grandes shopping centers abrem em horário diferenciado de feriado, com praças de alimentação atendendo a partir das 11h e as lojas abrindo entre 14h e 20h. As agências bancárias e as unidades dos Correios não realizam atendimento presencial ao público na terça-feira, voltando a operar na quarta-feira. Nos abastecimentos da prefeitura, o Mercado Municipal de Curitiba funciona até as 13h, com a praça de alimentação aberta até as 15h, enquanto o Mercado Capão Raso atende até as 19h. Os Armazéns da Família e os Restaurantes Populares não abrem.

E os ônibus de Curitiba?

No transporte coletivo, a Urbs opera com frota e tabela horária equivalente aos domingos e feriados em todas as linhas da cidade.