A partir desta quinta-feira (3), a Rua Doutor Alfredo Vieira Barcelos, no bairro Jardim das Américas, em Curitiba, passa a ter sentido único de circulação. Com a alteração, que vale a partir das 11h, os motoristas poderão seguir somente da Avenida Comendador Franco para a Rua Joaquim Amaral.

Não será mais possível acessar a Comendador Franco a partir da Doutor Alfredo Vieira Barcelos. De acordo com a Superintendência Municipal de Trânsito (Setran), a mudança no sentido é uma adequação na circulação dos veículos, para que não haja conflitos no fluxo preferencial da Comendador Franco.