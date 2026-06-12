Trânsito em Curitiba hoje: chuva e novos sinaleiros complicam acessos a bairros

A sexta-feira (12/06) começou complicada para quem precisa se deslocar por Curitiba. O dia amanheceu sob chuva persistente na capital, fator que historicamente reduz a velocidade média das vias e eleva o número de pequenas colisões.

Como reflexo direto do mau tempo, grandes congestionamentos já são registrados desde o início da manhã em eixos estruturais da cidade, como a Linha Verde, as avenidas que cortam o Centro e a Avenida das Torres. Para piorar o cenário, os motoristas que circulam pela Cidade Industrial de Curitiba (CIC) precisam redobrar a atenção com uma novidade no fluxo a partir das 10h.

Mudanças de sentido e sinalização

Local: Cruzamentos na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Data e horário: Sexta-feira (12/06), a partir das 10h.

Duração: Permanente.

O que muda: Dois novos conjuntos de sinaleiros entram em operação na região. O primeiro deles foi instalado no cruzamento das ruas Maria Homan Wisniewski e João Dembinski. O segundo passa a funcionar na esquina da Maria Homan Wisniewski com a Rua Robert Redzimski.

Impacto para o motorista/pedestre: A Superintendência de Trânsito (Setran) realizou estudos técnicos e implantou os equipamentos para tentar organizar o fluxo e dar mais segurança nas travessias. Como o primeiro dia de funcionamento exige adaptação e coincide com o asfalto molhado, a recomendação é reduzir a velocidade. Agentes de trânsito estarão posicionados nos dois pontos para orientar os motoristas e pedestres e tentar minimizar os gargalos.

Megatransporte de vigas bloqueia acessos no Capão da Imbuia e Bairro Alto

O início da próxima semana exigirá paciência redobrada dos motoristas que trafegam entre Curitiba e a Região Metropolitana. Uma grande operação logística planejada para a construção do novo Viaduto Curitiba-Pinhais vai alterar a dinâmica do tráfego em importantes bairros da zona leste da capital, gerando bloqueios temporários e lentidão em eixos de grande movimentação.

Obras e bloqueios

Local: Ruas Paulo Kissula e Avenida Victor Ferreira do Amaral (região do Capão da Imbuia e Bairro Alto).

Data e horário: A partir de segunda-feira (15/06), às 9h.

Duração: Temporária (ao longo da semana, conforme o deslocamento das estruturas).

O que muda: Começa o transporte de 50 grandes vigas longarinas de concreto, que servem de base para a nova estrutura viária. As peças saem do canteiro de obras localizado na Rua Paulo Kissula e serão levadas até a Avenida Victor Ferreira do Amaral, onde serão posicionadas nos apoios do viaduto.

Impacto para o motorista/pedestre: Por se tratar de uma operação de alta complexidade logística com cargas superpesadas e de grande porte, haverá interdições parciais e bloqueios temporários ao longo do trajeto das carretas. Motoristas devem evitar a Victor Ferreira do Amaral e a Paulo Kissula nos horários de pico, buscando caminhos alternativos pelos bairros Tarumã ou Cajuru para fugir das retenções.