Trânsito em Curitiba hoje: bloqueios e obras alteram fluxo em 5 bairros

Motoristas de Curitiba enfrentam uma importante alteração no trânsito a partir desta quarta-feira (22/4), com a ampliação do bloqueio na Rua Professora Doracy Cezzarino, no Portão.

A interrupção que se estende entre a Rua Francisco Frischmann e a Rua Tabajaras, é crucial para as obras de pavimentação do Novo Inter 2 e exigirá atenção e planejamento de rotas alternativas por cerca de 30 dias. Além deste, o trânsito de Curitiba tem outros bloqueios e mudanças de sentido que também impactam a mobilidade na cidade.

Categoria Local Impacto e Detalhes Duração Prevista Bloqueios Rua Professora Doracy Cezzarino (Portão) Bloqueio ampliado a partir das 9h de quarta-feira (22/4) entre a Rua Francisco Frischmann e a Rua Tabajaras para obras de pavimentação do Novo Inter 2. Acesso a comerciantes e moradores permitido. Desvios sugeridos: Ruas Carlos Dietzsch, Coronel Airton Plaisant, Francisco Klemtz, Guilherme Pugsley e Professor Ulisses Vieira. Bloqueio anterior entre as ruas Tabajara e Tamoios segue vigente desde 9 de abril. 30 dias (novo trecho) / Vigente (trecho anterior) Obras Rua Carlos de Laet (Hauer) Bloqueio total entre as ruas Hipólito da Costa e Evaristo da Veiga para escavação e terraplanagem do Novo Inter 2. Desvios pelas ruas laterais. Vigente Obras Rua Major Heitor Guimarães (Campina do Siqueira) Bloqueio parcial de uma pista (lado esquerdo) entre a Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza e Alameda Júlia da Costa. 40 dias Mudanças de Sentido Rua Coronel João Guilherme Guimarães (Bom Retiro) Sentido único de circulação da Rua Dr. Roberto Barrozo em direção à Rua Teffé. Permanente Mudanças de Sentido Rua Delegado Trindade (Santa Quitéria) Sentido único da Rua Prof. Fábio Souza para a Rua Coronel Pretextato Pena Forte Taborda Ribas. Permanente Transporte Coletivo Linha 670 – São Jorge Desvio de itinerário pelas ruas Cel. Airton Plaisant, Francisco Klemtz e Tabajaras, sentido Centro, devido aos bloqueios na Rua Doracy Cezzarino. Durante as obras

Segundo a prefeitura de Curitiba, as intervenções, parte do conjunto de obras do Novo Inter 2, Lote 1, visam modernizar a infraestrutura de transporte e a melhoria do escoamento das águas pluviais em pontos críticos da capital.

Setran orienta motoristas

A Superintendência de Trânsito (Setran) recomenda que os condutores utilizem aplicativos de navegação para monitorar o tempo de deslocamento e busquem rotas alternativas, especialmente nos horários de pico. Agentes de trânsito e sinalização reforçada estão presentes nos locais de maior impacto para orientar os motoristas e garantir a segurança viária.