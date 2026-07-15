Mobilidade

Trânsito em Curitiba hoje: bairro tem rua bloqueada por 15 dias para obras

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 15/07/26 07h51
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Imagem mostra um cruzamento com carros em Curitiba em um dia de sol.
Trânsito no bairro Portão tem importante mudança com obra do Inter 2. Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM

A partir desta quarta-feira (15), o trânsito no bairro Portão sofre alterações importantes devido ao bloqueio total de um trecho da Rua Vital Brasil para a execução de obras de drenagem pluvial do projeto Novo Inter 2. A interdição deve durar cerca de 15 dias, dependendo das condições climáticas do período.

No Batel, uma mudança permanente implantada na última terça-feira (14) alterou o sentido da Rua Josefina Rocha, que agora opera em sentido único. Os motoristas devem ficar atentos à sinalização e planejar rotas alternativas para evitar retenções nas regiões afetadas.

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Obras

Rua Vital Brasil bloqueada no Portão

  • Onde: Trecho entre as ruas Tamoios e Bororós, no bairro Portão.
  • Quando: A partir de quarta-feira (15/07), com previsão de duração de 15 dias.
  • Impacto: Bloqueio total da via. Apenas moradores e comerciantes locais têm acesso liberado ao trecho interditado. Para os demais motoristas, os desvios indicados são pelas ruas Tabajaras, Professor Ulisses Vieira e Bororós.

Mudanças de sentido

Sentido único na Rua Josefina Rocha, no Batel

  • Onde: Rua Josefina Rocha, no trecho entre a Rua Jerônimo Durski e a Rua Olavo Bilac.
  • Quando: Em vigor desde a terça-feira (14/06).
  • Impacto: A via passa a ter sentido único de circulação de trânsito, fluindo da Rua Jerônimo Durski para a Rua Olavo Bilac. A medida permanente busca organizar o fluxo de veículos e trazer mais segurança para motoristas e pedestres que circulam pelo Batel.

Obras de drenagem pluvial na Rua Vital Brasil, no Portão

  • Onde: Entre as ruas Tamoios e Bororós.
  • Quando: A partir de quarta-feira (15), com duração estimada de 15 dias.
  • Impacto: Interdição total da via. O tráfego local é restrito aos moradores e comerciantes da região. Os motoristas que realizam trajetos de passagem pelo bairro devem utilizar os desvios pelas ruas Tabajaras, Professor Ulisses Vieira e Bororós.

Bloqueio parcial de meia pista na Rua João Negrão, no Centro

  • Onde: No cruzamento com a Avenida Sete de Setembro.
  • Quando: Desde segunda-feira (6), com duração prevista de 15 dias.
  • Impacto: Bloqueio parcial para a continuidade das obras do lote do BRT Leste/Oeste. O tráfego no cruzamento flui em meia pista, gerando lentidão nos horários de pico. Recomenda-se evitar o trecho se possível.
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