Trânsito em Curitiba hoje: bairro tem rua bloqueada por 15 dias para obras

A partir desta quarta-feira (15), o trânsito no bairro Portão sofre alterações importantes devido ao bloqueio total de um trecho da Rua Vital Brasil para a execução de obras de drenagem pluvial do projeto Novo Inter 2. A interdição deve durar cerca de 15 dias, dependendo das condições climáticas do período.

No Batel, uma mudança permanente implantada na última terça-feira (14) alterou o sentido da Rua Josefina Rocha, que agora opera em sentido único. Os motoristas devem ficar atentos à sinalização e planejar rotas alternativas para evitar retenções nas regiões afetadas.

Obras

Rua Vital Brasil bloqueada no Portão

Onde : Trecho entre as ruas Tamoios e Bororós, no bairro Portão.

: Trecho entre as ruas Tamoios e Bororós, no bairro Portão. Quando : A partir de quarta-feira (15/07), com previsão de duração de 15 dias.

: A partir de quarta-feira (15/07), com previsão de duração de 15 dias. Impacto: Bloqueio total da via. Apenas moradores e comerciantes locais têm acesso liberado ao trecho interditado. Para os demais motoristas, os desvios indicados são pelas ruas Tabajaras, Professor Ulisses Vieira e Bororós.

Mudanças de sentido

Sentido único na Rua Josefina Rocha, no Batel

Onde : Rua Josefina Rocha, no trecho entre a Rua Jerônimo Durski e a Rua Olavo Bilac.

: Rua Josefina Rocha, no trecho entre a Rua Jerônimo Durski e a Rua Olavo Bilac. Quando : Em vigor desde a terça-feira (14/06).

: Em vigor desde a terça-feira (14/06). Impacto: A via passa a ter sentido único de circulação de trânsito, fluindo da Rua Jerônimo Durski para a Rua Olavo Bilac. A medida permanente busca organizar o fluxo de veículos e trazer mais segurança para motoristas e pedestres que circulam pelo Batel.

Obras de drenagem pluvial na Rua Vital Brasil, no Portão

Onde : Entre as ruas Tamoios e Bororós.

: Entre as ruas Tamoios e Bororós. Quando : A partir de quarta-feira (15), com duração estimada de 15 dias.

: A partir de quarta-feira (15), com duração estimada de 15 dias. Impacto: Interdição total da via. O tráfego local é restrito aos moradores e comerciantes da região. Os motoristas que realizam trajetos de passagem pelo bairro devem utilizar os desvios pelas ruas Tabajaras, Professor Ulisses Vieira e Bororós.

Bloqueio parcial de meia pista na Rua João Negrão, no Centro

Onde : No cruzamento com a Avenida Sete de Setembro.

: No cruzamento com a Avenida Sete de Setembro. Quando : Desde segunda-feira (6), com duração prevista de 15 dias.

: Desde segunda-feira (6), com duração prevista de 15 dias. Impacto: Bloqueio parcial para a continuidade das obras do lote do BRT Leste/Oeste. O tráfego no cruzamento flui em meia pista, gerando lentidão nos horários de pico. Recomenda-se evitar o trecho se possível.