Trânsito em Curitiba: Bairros com bloqueios e muita fila nesta terça-feira (05/05)

Esta terça-feira (05/05) exige atenção redobrada dos motoristas que circulam por Curitiba. Intervenções para a implantação de redes de macrodrenagem e obras do Complexo Tarumã alteram o trânsito, podendo causar lentidão nos principais corredores da cidade.

Confira abaixo os principais pontos com trânsito intenso em Curitiba:

Obras

Avenida Arthur Bernardes: Data: 5 e 6 de maio de 2026, a partir das 9h. Local: Cruzamento da Avenida Arthur Bernardes com a Rua Major França Gomes, sentido Portão. Duração prevista: 2 dias. Impacto: Bloqueio parcial em meia-pista para o avanço da implantação da rede de macrodrenagem. O transporte coletivo opera normalmente pela faixa liberada no cruzamento.

Linha Verde Norte (Tarumã): Data: Desde 1º de maio. Local: Trecho do viaduto sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral. Duração prevista: 60 dias. Impacto: Desvio parcial do tráfego para uma das faixas do viaduto, o que tem gerado filas quilométricas. Não há indicação de um desvio único para evitar a sobrecarga de vias locais, sendo recomendado que os condutores busquem rotas alternativas e planejem seus deslocamentos.



Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz | Tribuna do Paraná

Rua Major Heitor Guimarães (Campina do Siqueira): Data: Desde 30 de abril. Local: Cruzamento com a Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi. Duração prevista: 40 dias no total (20 dias em cada lado do cruzamento). Impacto: Interdição de duas faixas no cruzamento para obras do Novo Inter 2, com possibilidade de lentidão, especialmente nos horários de pico.

