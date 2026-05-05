Trânsito

Trânsito em Curitiba: Bairros com bloqueios e muita fila nesta terça-feira (05/05)

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 05/05/26 07h59
Imagem aérea mostra uma obra em andamento em um bairro de Curitiba, com máquinas, bloqueios e cones na pista.
Bloqueio parcial no Santa Quitéria é para obra do Novo Inter 2. Foto: Isabella Mayer/SECOM

Esta terça-feira (05/05) exige atenção redobrada dos motoristas que circulam por Curitiba. Intervenções para a implantação de redes de macrodrenagem e obras do Complexo Tarumã alteram o trânsito, podendo causar lentidão nos principais corredores da cidade.

Confira abaixo os principais pontos com trânsito intenso em Curitiba:

Obras

  • Avenida Arthur Bernardes:
    • Data: 5 e 6 de maio de 2026, a partir das 9h.
    • Local: Cruzamento da Avenida Arthur Bernardes com a Rua Major França Gomes, sentido Portão.
    • Duração prevista: 2 dias.
    • Impacto: Bloqueio parcial em meia-pista para o avanço da implantação da rede de macrodrenagem. O transporte coletivo opera normalmente pela faixa liberada no cruzamento.
  • Linha Verde Norte (Tarumã):
imagem mostra trânsito intenso na linha verde, na região do tarumã
Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz | Tribuna do Paraná
  • Rua Major Heitor Guimarães (Campina do Siqueira):
    • Data: Desde 30 de abril.
    • Local: Cruzamento com a Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi.
    • Duração prevista: 40 dias no total (20 dias em cada lado do cruzamento).
    • Impacto: Interdição de duas faixas no cruzamento para obras do Novo Inter 2, com possibilidade de lentidão, especialmente nos horários de pico.

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