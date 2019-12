Olho no trânsito!

O feriado prolongado de Natal deve levar muitos motoristas às estradas paranaenses a partir de sexta-feira (20). Os destinos mais procurados pelos viajantes costumam ser o interior do Estado e as praias dos litorais do Paraná e Santa Catarina.

Na BR-277, no trecho entre Curitiba e o Litoral do Paraná, cerca de 273 mil veículos devem passar pela rodovia entre sexta-feira (20) e a próxima quinta-feira (26), de acordo com informações da Concessionária Ecovia. Os dias de maior movimento devem ser a sexta-feira (20) e a quarta-feira (25).

Já no sentido Santa Catarina, nas rodovias BR-116/PR (Contorno Leste), BR-376/PR e BR-101/SC, o volume médio de veículos por dia nas praças da Concessionária Artéris Litoral Sul, entre os feriados de Natal e Ano Novo, deve chegar a 54 mil, cerca 58% acima da média.

Ainda segundo a Arteris, o fluxo de veículos deve ser maior nos dias 20, das 14h à meia-noite, e dia 24, das 8h às 20h. Logo após o feriado, o pico de tráfego relacionado ao Ano-Novo deve se concentrar entre os dias 26, 27, 28 e de 2 a 5 de janeiro.

