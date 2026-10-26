Trânsito em Curitiba nesta segunda (26): bloqueio em rua do Batel, obras do Inter 2 e mudanças de sentido

Motoristas e pedestres que circulam pela capital nesta segunda-feira (26) devem ficar atentos a novas interdições de peso e ao andamento de frentes de infraestrutura urbana.

O principal destaque do dia é o bloqueio total na Rua Silveira Peixoto, no Batel, para a restauração do pavimento em paralelepípedos. Além disso, frentes do Novo Inter 2 no Uberaba, Vila Izabel e Mercês, aliadas a obras de reciclagem no Pilarzinho e drenagem no Capão Raso, demandam rotas alternativas e paciência nos deslocamentos.

Confira, a seguir, as obras:

Obras

Restauração de pavimento no Batel

A Rua Silveira Peixoto é bloqueada a partir desta segunda-feira (26) no trecho entre a Avenida do Batel e a Avenida Visconde de Guarapuava para obras de recuperação do pavimento em paralelepípedos. A intervenção tem duração prevista de duas semanas, com acesso permitido apenas a moradores e comerciantes locais.

Reciclagem de asfalto no Pilarzinho

Diversas vias da região, incluindo as ruas Ricardo Brusamolim, Leonor Castellano e Cipriano Antônio Rigotto, passam por obras de reciclagem asfáltica. O trânsito fica compartilhado com operários e maquinário pesado durante a execução dos serviços.

Interdição para o Novo Inter 2 no Uberaba

A Avenida Francisco Heráclito dos Santos permanece bloqueada entre a Rua Benedito Calixto e a Avenida Senador Salgado Filho. Quem vem do Viaduto Estaiado deve desviar pela Rua General Ary Duarte Nunes, enquanto quem segue pela Senador Salgado Filho deve utilizar a Rua Tenente Coronel João Antônio Ramalho.

Bloqueio no sentido Santa Quitéria/Portão na Rua Ulisses Vieira

No Vila Izabel, a via registra bloqueio no trecho entre a Avenida Presidente Arthur Bernardes e a Rua Tabajaras para as obras do Novo Inter 2. Iniciada em 20 de outubro, a intervenção tem duração prevista de 90 dias (restando 84 dias), mantendo o sentido oposto liberado.

Drenagem da trincheira na Rua André Szalbot

No Capão Raso, a interdição total segue no trecho entre a Ipiranga e a Marechal Althayr Roszanniy para as obras da Estação Vila São Pedro. A intervenção começou em 20 de outubro com prazo de 90 dias (restando 84 dias), e os desvios indicados são pelas ruas Santa Mônica, Jovina de Oliveira Karam e Marechal Althayr Roszanniy.

Obras de drenagem no Novo Mundo

A Rua Catarina Scotti, em frente ao Terminal do Capão Raso, passa por intervenções de drenagem iniciadas em 15 de outubro com prazo estimado de 15 dias (restando 4 dias). A circulação de veículos é mantida sob possíveis interferências pontuais.

Obras na faixa esquerda da Rua Alcides Munhoz

Nas Mercês, a via mantém bloqueio parcial entre a Rua Jacarezinho e a Avenida Manoel Ribas para frentes do Novo Inter 2, com início em 15 de outubro e duração prevista de 90 dias (restando 79 dias). O acesso ao Centro Hospitalar Nossa Saúde permanece garantido.

Recuperação asfáltica no Alto Boqueirão

Na Rua Cidade de Figueira (entre Eduardo Pinto da Rocha e Nelson José Lauthart), os serviços de reciclagem iniciados em 16 de outubro entram na reta final de um cronograma de 10 dias (restando 0 dias). Na Rua Expedicionário Bruno Estrifica, as obras iniciadas em 15 de outubro encontram-se concluídas dentro do prazo estipulado.

Galeria de águas pluviais no Parolin

A Rua Toni Buso registra bloqueio parcial entre a Avenida Presidente Kennedy e o fim da via, das 9h às 16h30. A obra iniciou em 13 de outubro com estimativa de duas semanas (restando 1 dia).

Mudanças de sentido

Novo sentido único na Rua Tenente Coronel João Antônio Ramalho

No Uberaba, a via opera em sentido único da Rua Capitão Zeppin até a Rua General Ary Duarte Nunes desde 22 de outubro, medida adotada para dar vazão ao tráfego desviado da Avenida Francisco Heráclito dos Santos.

Sentido único na Rua Roberto Dala Barba

No Sítio Cercado, o fluxo segue em sentido único definitivo no trecho da Rua Ana Maria Foggiatto Roda em direção à Rua Julia Fecci Mello desde 13 de outubro.

Transporte Coletivo

Desvio na canaleta da Avenida República Argentina

No Portão, a canaleta exclusiva dos ônibus permanece interditada entre as ruas Carlos Dietzsch e Sylvio Zeny para as obras do Novo Inter 2. Iniciada em 9 de outubro com prazo total de 90 dias (restando 73 dias), a alteração faz com que os coletivos trafeguem pela pista lenta mista.