Vai pegar o trânsito de Curitiba? Veja os pontos que exigem atenção nesta quarta

A rotina dos motoristas que retornam para casa nesta quarta-feira (7) exige atenção em cruzamentos e vias de acesso em bairros como Jardim Social e Bairro Alto, em Curitiba. Intervenções recentes de trânsito, obras de reciclagem de pavimento e preparativos para bloqueios nos próximos dias alteram os trajetos costumeiros e exigem redução de velocidade na volta do trabalho.

No Jardim Social, o cruzamento da Avenida Presidente Washington Luiz com a Rua Manoel Correia de Freitas passou a funcionar como rotatória, com preferência para os veículos que já circulam no seu interior. A sinalização conta com placas, pintura e tachões para orientar o tráfego.

No Bairro Alto, a Rua Jornalista Alceu Chichorro passará a ter sentido único de circulação no trecho da Rua Heitor Baggio Vidal em direção à Rua José de Oliveira Franco a partir desta quinta-feira (8/10), às 11h.

No Bairro Alto, as ruas das Seringueiras, dos Coqueiros, Maracatiara, Jarana, Araçalina (no trecho entre a Avenida Copaíba e o fim das vias) e Guaramirim (entre a Rua Ingabaú e o fim da via) passam por serviços de reciclagem do pavimento. Uma faixa de rolamento permanece ocupada pelas equipes e a previsão de término dos trabalhos é para a próxima semana.

No Portão, o cruzamento das ruas Tabajaras e Vital Brasil terá interdição total nesta quinta (8) e sexta-feira (9) devido às obras do Novo Inter 2. Na sequência, nos dias 13 e 14 de outubro, o cruzamento das ruas Pedro Collere e Vital Brasil funcionará em sistema pare e siga.

No Tatuquara, a Rua Alberto Cominese está com bloqueio total na região da ponte para implantação de galeria celular após erosão na cabeceira. A interdição deve durar cerca de 43 dias restantes.

No Campina do Siqueira, a Alameda Doutor Carlos de Carvalho segue com interdição entre as ruas Lourenço Gbur e Abrão Lerner no período das 9h às 16h30 para serviços de macrodrenagem, com término previsto para o dia 15 de outubro.