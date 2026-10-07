Apostadores têm R$ 1,3 bilhão para receber de volta das bets

Cerca de 26,5 milhões de apostadores têm R$ 1,325 bilhão para receber de volta das empresas de apostas on-line que tiveram autorização cancelada no Brasil. As bets começam nesta quarta-feira (7) a informar aos bancos os saldos que ainda estão nas contas dos usuários.

As informações são da Agência Brasil.

Os dados, separados por CPF e vinculados à conta bancária usada nos depósitos, deverão ser enviados pelas plataformas até quinta-feira (8). Com essas informações, as instituições financeiras terão de devolver os valores de 9 a 14 de outubro.

Os bancos deverão transferir os valores diretamente para as contas utilizadas pelos apostadores para fazer os depósitos nas plataformas. O prazo para o saque voluntário diretamente nas plataformas terminou às 23h59 de segunda-feira (5).

A partir de 14 de outubro, valores que não puderem ser devolvidos são encaminhados à Caixa Econômica Federal. A instituição fica responsável por concluir a restituição.

Grande parte dos valores ainda não retirados está concentrada em contas com quantias muito pequenas. Segundo o governo, 86,2 milhões de contas têm saldo entre R$ 0,01 e R$ 0,99. Juntas, elas somam R$ 15,5 milhões.

O número de contas é superior ao de apostadores porque uma mesma pessoa pode ter cadastro em mais de uma plataforma. Ao todo, 188 sites legalizados tiveram a autorização cancelada. Outros 13.241 sites ilegais foram encaminhados para bloqueio.