Trânsito em Curitiba: obras do Novo Inter 2 afetam 5 bairros nesta terça-feira (27)

Motoristas e pedestres que circulam pela capital nesta terça-feira (27) enfrentam novas interdições e mudanças viárias importantes, com destaque para o início do bloqueio parcial na Rua Pedro Américo, no Capão Raso, e a implantação de sentido único de circulação no Santa Cândida.

Além disso, frentes de infraestrutura urbana, como o projeto do Novo Inter 2, continuam provocando desvios em diversos bairros da cidade. Confira, a seguir, as principais intervenções na cidade:

Obras

Intervenções no Capão Raso

A Rua Pedro Américo registra bloqueio parcial a partir desta terça-feira (27) para a execução de frentes de infraestrutura do projeto Novo Inter 2, abrangendo serviços de drenagem, alargamento de pista e recuperação de pavimento. A previsão é que os trabalhos no trecho durem cerca de quatro dias, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

Restauração de pavimento no Batel

A Rua Silveira Peixoto segue com bloqueio total no trecho compreendido entre a Avenida do Batel e a Avenida Visconde de Guarapuava para a recuperação do pavimento em paralelepípedos. A intervenção iniciou em 26 de outubro e tem duração estimada de duas semanas (restando 13 dias), com trânsito restrito a moradores e comerciantes locais.

Reciclagem de asfalto no Pilarzinho

Diversas vias da região, incluindo as ruas Ricardo Brusamolim, Leonor Castellano, Cipriano Antônio Rigotto e imediações, passam por trabalhos de reciclagem no asfalto. A circulação nos trechos afetados permanece compartilhada com máquinas e operários.

Bloqueio para o Novo Inter 2 no Uberaba

A Avenida Francisco Heráclito dos Santos permanece totalmente bloqueada entre a Rua Benedito Calixto e a Avenida Senador Salgado Filho. Para quem vem do Viaduto Estaiado, a orientação é utilizar a Rua General Ary Duarte Nunes. Já para quem trafega pela Senador Salgado Filho rumo ao Centro ou vindo do bairro, o desvio é realizado pela Rua Tenente Coronel João Antônio Ramalho.

Bloqueio no sentido Santa Quitéria/Portão na Rua Ulisses Vieira

No Vila Izabel, a via registra bloqueio parcial entre a Avenida Presidente Arthur Bernardes e a Rua Tabajaras para as frentes do Novo Inter 2. A intervenção começou em 20 de outubro com duração estimada em 90 dias (restando 83 dias), mantendo o fluxo no sentido oposto liberado.

Drenagem da trincheira na Rua André Szalbot

No Capão Raso, a interdição total continua no trecho entre a Ipiranga e a Marechal Althayr Roszanniy para as obras da Estação Vila São Pedro. Com início em 20 de outubro e previsão de 90 dias (restando 83 dias), os motoristas têm como rotas alternativas as ruas Santa Mônica, Jovina de Oliveira Karam e Marechal Althayr Roszanniy.

Drenagem no Novo Mundo

A Rua Catarina Scotti, em frente ao Terminal do Capão Raso, segue com trabalhos de drenagem iniciados em 15 de outubro com prazo estimado de 15 dias (restando 3 dias). O fluxo de veículos e ônibus é mantido, porém sujeito a interferências pontuais.

Intervenções de infraestrutura nas Mercês

A Rua Alcides Munhoz mantém bloqueio parcial na faixa esquerda entre a Rua Jacarezinho e a Avenida Manoel Ribas para frentes do Novo Inter 2. A obra teve início em 15 de outubro com duração prevista de 90 dias (restando 78 dias), preservando o acesso ao Centro Hospitalar Nossa Saúde.

Mudanças de sentido

Novo sentido único no Santa Cândida

A Rua Doutora Jenny Lagos Pereira de Souza passa a operar em sentido único de circulação a partir das 11h desta terça-feira (27), no trecho da Rua Acyrdo Rasmussen em direção à Rua Doutor Álvaro Teixeira Pinto. A mudança tem caráter definitivo.

Alteração no Uberaba

A Rua Tenente Coronel João Antônio Ramalho opera em sentido único definitivo da Rua Capitão Zeppin até a Rua General Ary Duarte Nunes desde 22 de outubro, organização implantada para suportar o desvio de tráfego da Avenida Francisco Heráclito dos Santos.

Novo sentido único no Sítio Cercado

A Rua Roberto Dala Barba mantém a circulação em sentido único no trecho da Rua Ana Maria Foggiatto Roda em direção à Rua Julia Fecci Mello desde 13 de outubro.

Transporte coletivo

Desvio na canaleta da Avenida República Argentina

No Portão, a via exclusiva dos ônibus permanece bloqueada entre as ruas Carlos Dietzsch e Sylvio Zeny para o andamento das frentes estruturais do Novo Inter 2. A alteração começou em 9 de outubro com prazo total de 90 dias (restando 72 dias), obrigando os coletivos a circularem pela pista lenta mista.