Trânsito em Curitiba: acidente e alteração no Santo Inácio travam o trânsito nesta quinta (20)

Motoristas que circulam por Curitiba nesta quinta-feira (20) enfrentam trânsito travado em pontos importantes da cidade. Um acidente grave bloqueou parte da Via Rápida no Novo Mundo, e uma mudança na preferência de vias começa a valer às 10h no Santo Inácio. Além disso, obras de longa duração continuam interditando faixas e alterando rotas em corredores como Portão, Campina do Siqueira e Centro, exigindo atenção redobrada e planejamento de caminhos alternativos.

Trânsito de Curitiba tem intervenções hoje

Um acidente grave envolvendo a colisão de um veículo contra um poste, ocorrido no início da manhã em um trecho de curva da Via Rápida (sentido Centro), deixa o trânsito parcialmente bloqueado no bairro Novo Mundo. Equipes de atendimento atuaram no local. A orientação é evitar a região.

No bairro Santo Inácio, a Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) altera a preferência de tráfego a partir das 10h. Com a mudança, os veículos que trafegam pela Rua Augusto Ricciardella Correia passam a ter preferência em relação à Rua Ney Itiberê Piá de Andrade. Agentes orientam os condutores no local, e a operação pode ser adiada em caso de chuva.

Obras e bloqueios de longa duração

Na região do Portão, o bloqueio na Avenida Arthur Bernardes, entre as ruas João Alencar Guimarães e Major França Gomes (sentido Portão), completou quatro dias de intervenção nesta quinta-feira. A interrupção é necessária para os trabalhos do projeto Novo Inter 2 e afeta o itinerário das linhas de ônibus 023 – Inter 2 (AH), 024 – C. Raso/C. Siqueira, 702 – Caiuá/Cachoeira e X36 – Ref. Guadalupe/Fazendinha. O desvio indicado aos motoristas é acessar a Rua João Alencar Guimarães, seguir pela Coronel Airton Plaisant, virar na Major França Gomes e retornar à Avenida Arthur Bernardes.

No Campina do Siqueira, a faixa exclusiva de ônibus da Rua General Mário Tourinho atinge o quarto dia de bloqueio total no trecho entre a Major Heitor Guimarães e a Rua Saldanha Marinho. A interdição para obras de pavimentação do Novo Inter 2 tem duração prevista de 60 dias. Durante o período, os ônibus utilizam a pista dos demais veículos e o ponto de parada próximo à Saldanha Marinho segue desativado para a linha 020 – Interbairros II (H), transferido para as imediações da Avenida Vicente Machado ou da Rua Ferdinando Darif.

No bairro Vista Alegre, a Rua Doutor Roberto Barrozo permanece com duas faixas bloqueadas no trecho entre a Rua Jacarezinho e a Rua Tenente João Gomes da Silva, também devido às intervenções do Novo Inter 2.

No Centro, a via lenta da Avenida Sete de Setembro segue fechada para a transformação do trecho em calçadão, como parte do projeto do novo BRT Leste-Oeste. Para quem segue sentido Praça do Japão, o desvio obrigatório é entrar na Rua Barão do Rio Branco, acessar a Visconde de Guarapuava, dobrar na Rua Lourenço Pinto e retornar à Sete de Setembro.

Mudanças de sentido permanentes

No bairro Portão, a alteração de sentido nas ruas Roberto Christensen e Luiz Delfino completou dois dias de implantação. A Rua Roberto Christensen passou a ter sentido único no trecho entre a Rua Jorge Borsatto e a Rua Luiz Delfino. Já a Rua Luiz Delfino opera em sentido único da Rua Roberto Christensen até a Rua Flávio Ribeiro. O local recebeu nova sinalização e dispositivos de segurança.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.