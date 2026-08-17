Trecho de avenida no Centro de Curitiba será fechado para dar lugar a calçadão

Um trecho da pista lenta da Avenida Sete de Setembro, no Centro de Curitiba, será fechado definitivamente a partir desta terça-feira (18). A área entre as ruas Barão do Rio Branco e Lourenço Pinto dará lugar a um calçadão com espaço para pedestres e ciclistas em frente à Praça Eufrásio Correia.

A mudança altera o trajeto de quem segue pela Avenida Sete de Setembro em direção à Praça do Japão. Com o bloqueio, os motoristas terão de entrar na Rua Barão do Rio Branco, acessar a Avenida Visconde de Guarapuava e, depois, seguir pela Rua Lourenço Pinto para retornar à Avenida Sete de Setembro. A pista da avenida no sentido Rodoferroviária continuará liberada para veículos.

O fechamento faz parte das obras do Lote 2.3 do BRT Leste-Oeste. No local da atual pista lenta, será construído um calçadão de concreto, acompanhado de uma ciclovia. O projeto também prevê nova iluminação, arborização e obras de acessibilidade, com travessias nos cruzamentos da Travessa da Lapa e da Rua Barão do Rio Branco.

A calçada em frente à Praça Eufrásio Correia será reconstruída em petit-pavé, mantendo o padrão atual. Também estão previstas obras de drenagem e a requalificação do trecho da Rua Barão do Rio Branco entre a Sete de Setembro e a Visconde de Guarapuava. A previsão da Prefeitura é concluir a etapa de paisagismo do novo calçadão até o fim de outubro.

O que muda na Praça Eufrásio Correia

As obras do BRT também alteram a configuração das estações-tubo da região, com a nova estação que está sendo construída no local. A estação no sentido Pinhais já tem a estrutura metálica instalada e passa por serviços de fechamento e instalações elétricas. No sentido Praça do Japão, as fundações foram concluídas, e a instalação da estrutura metálica está prevista para os próximos dias.

A Praça Eufrásio Correia é tombada como patrimônio histórico do Paraná e, por isso, segundo o município, as intervenções no espaço são acompanhadas de forma técnica para preservar as características históricas.

As obras do Lote 2.3 incluem intervenções nas avenidas do corredor Leste-Oeste e a ampliação e reforma das estações-tubo Eufrásio Correia, Mariano Torres e Rodoferroviária. Os trabalhos começaram em setembro do ano passado e integram o Programa de Requalificação de Obras de Curitiba (PRO Curitiba).