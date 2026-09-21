Mobilidade

Trânsito em Curitiba: novo bloqueio na Alameda Júlia da Costa inicia nesta segunda (21)

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 21/09/26 07h11
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Fotografia em enquadramento amplo com plano geral de uma via urbana com tráfego intenso de veículos em um dia ensolarado. Em primeiro plano, no canto inferior direito, alinham-se cones de sinalização laranjas com faixas refletivas sobre o asfalto. Ao centro-esquerda, destaca-se um carro de passeio vermelho em movimento no cruzamento. No plano intermediário, atrás do veículo vermelho, uma fila contínua de carros brancos, cinzas e pretos estende-se ao longo da pista, aguardando o fluxo do trânsito próximo a semáforos instalados em hastes metálicas. À direita, observa-se um muro com pichações e uma placa comercial com a inscrição "SOLDA IMPERIAL", ao lado de um poste de iluminação pública e fiação aérea. Ao fundo, sob céu azul e limpo, sobressai um grande outdoor vermelho com a palavra "AMOR" em letras brancas, com vegetação de morro e edifícios altos completando o cenário urbano.
Acesso à Rua Osmário de Lima bloqueado até amanhã (22/09) para obras de drenagem. Foto: Arquivo/Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Motoristas e passageiros do transporte coletivo que circulam por Curitiba devem ficar atentos às alterações no tráfego nesta segunda-feira (21). O principal destaque do dia é o avanço das obras do Novo Inter 2 no Campina do Siqueira, que traz um novo bloqueio no cruzamento com a Alameda Júlia da Costa, enquanto o cruzamento com a Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi foi liberado.

Além disso, seguem ativas diversas frentes de reciclagem asfáltica, manutenção de drenagem e obras do BRT Leste/Oeste. Os eventos de fim de semana que impactaram regiões como Rebouças, Jardim Botânico, Abranches, Mercês, Boqueirão, Centro Cívico e Prado Velho já foram encerrados, com o tráfego nesses trechos operando normalmente.

Novo bloqueio no Campina do Siqueira e frentes do Novo Inter 2

Campina do Siqueira (Alameda Júlia da Costa x Major Heitor Guimarães): A partir desta segunda-feira (21), o cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães com a Alameda Júlia da Costa será bloqueado para o avanço das obras do Novo Inter 2.

O cruzamento da Major Heitor Guimarães com a Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi já está liberado ao tráfego. O acesso à Rua Hugo Kinzelman será mantido e a rota alternativa recomendada é a Alameda Princesa Isabel.

Campina do Siqueira (Rua Major Heitor Guimarães): Continua o bloqueio de duas faixas da esquerda da Rua Major Heitor Guimarães ao longo de 450 metros, no trecho entre a Alameda Princesa Isabel e a Rua Ângela Ganz, com previsão de duração de 30 dias. A faixa da direita permanece liberada para trânsito.

Capão Raso: A Rua Antônio de Freitas Barbosa prossegue com bloqueio total entre a Rua Doutor Manoel Linhares de Lacerda e a Rua Tenente Afonso M. R. Cubas, com previsão de término em 16 de outubro.

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Drenagem no Capão da Imbuia e Hauer e interdições do BRT no Centro

Capão da Imbuia: O bloqueio de acesso à Rua Osmário de Lima pela Rua Victório Vizinoni (continuação da Rua Governador Agamenon Magalhães) segue até esta terça-feira (22 de setembro) para serviços de desobstrução e requalificação da rede de drenagem pluvial.

Centro (Avenida Sete de Setembro): A marginal direita da Avenida Sete de Setembro prossegue com dois bloqueios para as obras do BRT Leste/Oeste: entre a Travessa da Lapa e a Praça Eufrásio Correia (previsão de 30 dias) e entre a Rua Lourenço Pinto e a Avenida Marechal Floriano Peixoto (bloqueio até a segunda semana de outubro). O acesso é restrito a moradores, comerciantes e clientes dos hotéis da Rua Lourenço Pinto.

Hauer: Na Avenida Canal Belém (Marginal Oeste), o trânsito permanece totalmente bloqueado entre as ruas Coronel Antônio Ricardo dos Santos e Presidente Pádua Fleury para a execução de obras de drenagem (intervenção prevista para cerca de 30 dias).

Reciclagem de asfalto e manutenção nos bairros

Barreirinha: Seguem ativas as frentes de reciclagem do pavimento na Rua Platão (entre Rubens Maister e Prof. Guilherme Butler) e trechos das ruas Rubens Maister e Sílvia Gomes de Mattos (entre Platão e Savigny); na Rua Augusto dos Anjos (entre Rodolpho Nunes Pereira e Charles Darwin, ~990m); e na Rua Manoel Borba Gato (entre Charles Dickens e Flávio Dallegrave, ~570m).

Santa Quitéria (Rua Dom Orione): Continuam os serviços de reciclagem do pavimento em um trecho de cerca de 1.500 metros entre a Rua Delegado Trindade e a Rua Francisco Klemtz, podendo gerar retenções temporárias.

Pinheirinho (Rua João Malta de Albuquerque Maranhão): Prosseguem as obras de reciclagem do asfalto em trecho de aproximadamente 340 metros entre a Rua Nossa Senhora do Sagrado Coração e a Rua João Lemos dos Santos.

Fanny e Novo Mundo: Mantêm-se ativas as frentes de reciclagem na Rua João Nogarolli (Fanny, entre Maestro Francisco Antonello e Henry Ford) e na Rua Alcídio Cubas (Novo Mundo, entre Av. Brasília e Dr. José Palú), sem necessidade de bloqueio total.

Boa Vista (Estação-tubo Holanda): Manutenção nas calçadas da Rua Holanda e Avenida Paraná gera pontos de atenção e bloqueios pontuais.

Sítio Cercado (Rua Laertes Foggiato): Segue consolidado o sentido único na Rua Laertes Foggiato, no trecho entre a Rua Nova Aurora e a Rua Ourizona, no sentido em direção à Ourizona.

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