Trânsito em Curitiba: obras de drenagem e montagem de desfile bloqueiam avenidas nesta sexta (4)

Motoristas e passageiros do transporte coletivo que circulam por Curitiba encontram novidades no tráfego nesta sexta-feira (4). Entre os destaques estão um novo bloqueio para obras de drenagem no bairro Hauer e a interdição parcial de trecho no Centro Cívico para a montagem da estrutura do Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro.

As intervenções somam-se às frentes de trabalho das obras do Novo Inter 2 e aos serviços de manutenção asfáltica espalhados por diversos bairros da capital.

Confira, a seguir, os locais de bloqueio nesta sexta-feira:

Novas interdições no Hauer e bloqueio no Centro Cívico

No bairro Hauer, a Avenida Canal Belém (Marginal Leste) passa a ficar totalmente interdictada a partir das 9h desta sexta-feira no trecho compreendido entre as ruas Coronel Antônio Ricardo dos Santos e Presidente Pádua Fleury. A interrupção é necessária para a execução de obras de drenagem e tem previsão de duração de 30 dias.

Já no Centro Cívico, os bloqueios começaram na noite de quinta-feira (3) na Avenida Cândido de Abreu. A pista lenta e uma faixa da pista principal estão interditadas no trecho entre a Rua Aristides Teixeira e o Portal da Ciclovia do Rio Belém.

A medida visa permitir a montagem do palco principal para o Desfile Cívico-Militar da Independência, agendado para a próxima segunda-feira (7). A orientação é para reforço na atenção à sinalização local.

Obras do Novo Inter 2 e frentes de trabalho nos bairros

A continuidade do projeto Novo Inter 2 mobiliza diversas frentes de trabalho com impactos no trânsito em vias arteriais e locais:

Capão Raso: A Rua Antônio de Freitas Barbosa prossegue com bloqueio total entre as ruas Doutor Manoel Linhares de Lacerda e Tenente Afonso M. R. Cubas com previsão até 16 de outubro. Na mesma região, a Rua Professor João Mazzarotto permanece fechada entre a Rua Vereador Adeodato Volpi e a Rua Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas até 22 de setembro, com desvios pelas ruas Francisco Raitani, Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas e Rodolpho Senff Junior.

Portão e Campina do Siqueira: Na Avenida Arthur Bernardes, o tráfego no sentido Portão segue interrompido entre a Rua João Alencar Guimarães e a Rua Major França Gomes (desvio pelas ruas João Alencar Guimarães, Coronel Airton Plaisant e Major França Gomes), afetando os itinerários das linhas 023 – Inter 2 (AH), 024 – C. Raso/C. Siqueira, 702 – Caiuá/Cachoeira e X36 – Ref. Guadalupe/Fazendinha. No sentido Campina do Siqueira, a via opera com bloqueio parcial entre as ruas Tamoios e Tabajaras.

Mário Tourinho e Major Heitor Guimarães: Na Rua General Mário Tourinho, a faixa exclusiva para ônibus continua bloqueada entre as ruas Major Heitor Guimarães e Saldanha Marinho, exigindo o compartilhamento da pista comum. Na Rua Major Heitor Guimarães, as pistas principais seguem liberadas no cruzamento com a Pedro Viriato Parigot de Souza e a Ivo Zanloreni, mantendo retenção apenas na área da interseção.

Centro: A Avenida Presidente Getúlio Vargas opera com meia pista interditada no lado esquerdo, no trecho entre o Córrego da Vila Izabel e a Rua Coronel Hoche Pedra Pires, em intervenção agendada até 11 de setembro.

Vista Alegre e Guabirotuba: Na Rua Doutor Roberto Barrozo (Vista Alegre), duas faixas permanecem bloqueadas entre as ruas Jacarezinho e Tenente João Gomes da Silva. No Guabirotuba, a faixa da direita da Rua José Rietmeyer segue interditada em direção à Avenida Senador Salgado Filho.

Alto Boqueirão: A Rua Leocádio Robison de Lima Damázio apresenta interdição parcial no trecho entre as ruas Campo Mourão e Eduardo Pinto da Rocha para a implantação de redutor de velocidade.

Reciclagem asfáltica e alterações definitivas consolidadas

Os trabalhos de reciclagem do pavimento continuam sem a necessidade de bloqueio total, exigindo atenção quanto à presença de trabalhadores e maquinário nas vias: Rua Thomaz David Borges (Cajuru), Rua Manoel Vicente de Oliveira Mello (Tarumã), ruas Waldomiro Ribeiro da Fonseca e Pastor Manoel Virgínio de Souza (Capão da Imbuia) e Rua Francisco de Camargo Pinto (Capão Raso).

Além disso, seguem vigentes as recentes alterações definitivas de tráfego: no Pinheirinho, o sentido único da Rua Joaquim Ferreira Bello (entre Rosa Tortato e Germano Erbrecht); no Centro, o fechamento da via lenta da Avenida Sete de Setembro rumo à Praça do Japão (desvio obrigatório pelas ruas Barão do Rio Branco, Visconde de Guarapuava e Lourenço Pinto).

Também no Cajuru, a Rua Salim Tacla passou a ter sentido único, mesmo caso das ruas Roberto Christensen e Luiz Delfino (Portão). A mudança de preferência ocorreu nas ruas Augusto Ricciardella Correia (Santo Inácio) e Lourdes Erzinger Correia (Uberaba).