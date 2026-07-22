Trânsito em Curitiba hoje: chuva e bloqueios causam fluxo intenso. Veja o tempo real

O dia começa com alerta redobrado e tráfego lento em Curitiba. A presença da chuva nesta quarta-feira (22) exige mais atenção e paciência de quem precisa circular pelas vias da cidade, que amanhece com interdições importantes. Motoristas enfrentam novos bloqueios em vigor no bairro Campina do Siqueira para dar sequência às intervenções da região, com impactos diretos no fluxo de veículos e desvios obrigatórios em cruzamentos estratégicos.

Obras e bloqueios

Cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães com a Rua Antônio Rodrigues

O cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães com a Rua Antônio Rodrigues, no Campina do Siqueira, segue totalmente bloqueado para uma nova etapa dos trabalhos de pavimentação. A interrupção tem duração prevista de 30 dias, dependendo do clima. Para escapar do bloqueio, a orientação aos motoristas é utilizar a Rua Emílio de Almeida Torres, que teve o tráfego liberado para servir como rota de desvio.

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Cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães com a Rua Saldanha Marinho

Segue em vigor o bloqueio no cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães com a Rua Saldanha Marinho, no Campina do Siqueira. A interdição deve se estender pelo prazo de 15 dias. Como caminhos alternativos, os condutores podem acessar as ruas General Mário Tourinho e Ferdinando Darif.

Trecho da Rua Professor João Soares Barcelos no Hauer

Desde a segunda-feira (20), a Rua Professor João Soares Barcelos está com bloqueio total de trânsito no trecho compreendido entre as ruas Hipólito da Costa e Cleto da Silva. A interrupção é necessária para obras de drenagem e pavimentação, com previsão de duração de 10 dias. A rota alternativa recomendada é manter-se na faixa da direita da Rua Professor João Soares Barcelos, converter à direita na Rua Hipólito da Costa, acessar a Rua Isaías Régis de Miranda e seguir pela Rua Cleto da Silva até retornar à via principal.

Trecho da Rua Batista da Costa no Xaxim

Iniciado nesta segunda-feira (20), o bloqueio total da Rua Batista da Costa, no trecho entre a via local da Linha Verde e a Rua Hermenegildo Bonat, tem previsão de duração de cerca de 90 dias. Os trabalhos envolvem a renovação de 293 metros de asfalto, calçadas e sinalização. O trânsito de veículos deve seguir pelos desvios implantados nas ruas Augusto Müeller e Primeiro de Maio, sendo mantida a passagem segura apenas para pedestres, ciclistas e moradores locais.

Mudanças de sentido

Rua Fioravante Dalla Stella no Cristo Rei

Desde as 11h de terça-feira (21), a Rua Fioravante Dalla Stella passou a ter sentido único de circulação de trânsito. O tráfego agora flui exclusivamente da Avenida Senador Souza Naves em direção à Rua do Herval. A mudança é permanente e visa reordenar a circulação e aumentar a segurança de pedestres e condutores que passam pela região. Agentes de trânsito permanecem no local para orientar os motoristas.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.